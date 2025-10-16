Els CAP vacunaran sense cita prèvia de la grip i la covid als col·lectius vulnerables
Salut implementa franges horàries fixes de matí i tarda fins al 5 de desembre per facilitar l'accés i assolir cobertures del 75% en gent gran i sanitaris
Els centres d'atenció primària de Catalunya han habilitat franges fixes per vacunar-se sense cita prèvia contra la grip i la covid-19 adreçades als col·lectius vulnerables. Aquesta mesura, que s'aplica en horaris específics de matí i tarda de dilluns a divendres, busca incrementar l'accessibilitat a la vacunació i millorar les cobertures vacunals. La iniciativa s'ha posat en marxa coincidint amb l'inici de la segona fase de la campanya de vacunació d'enguany, destinada a persones d'entre 60 i 80 anys i altres grups amb factors de risc. Des del setembre de 2025, s'han administrat 352.000 dosis contra la grip i 238.874 contra la covid-19.
Les franges de vacunació sense cita prèvia estaran disponibles fins al 5 de desembre de 2025 i funcionaran de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 h al matí i de 16.30 a 19.30 h a la tarda. A més, els centres que obren habitualment els dissabtes també oferiran aquest servei de 9.30 a 12.30 h. Segons ha explicat Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, aquesta mesura pretén "facilitar la vacunació i fer-la més accessible", especialment per a aquells ciutadans amb dificultats per accedir a l'entorn digital.
El Departament de Salut ha alertat d'un possible avançament del pic gripal a finals de desembre de 2025, fet que ha motivat una crida urgent a la població perquè es vacuni abans del pont de la Puríssima. "La vacuna necessita uns dies per generar defenses. No esperem a veure la grip al nostre entorn per actuar", ha insistit Fernández. Les dades de l'any passat mostren que la vacunació va reduir en un 50% els ingressos hospitalaris i que el 75% dels pacients ingressats a l'UCI no estaven vacunats.
Objectius ambiciosos per a la campanya de 2025
Per a la campanya d'aquest 2025, Salut ha establert objectius alineats amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. Es pretén aconseguir una cobertura del 75% en persones majors de 60 anys i personal sanitari, així com del 60% en embarassades i infants entre 6 i 59 mesos. Montse Martínez, cap del Servei d'Immunitzacions, ha destacat l'increment de la cobertura en infants, que va passar del 28,2% al 35,8% durant la temporada passada.
"Els infants són una porta d'entrada de la grip a les llars. Vacunar-los ajuda a reduir la transmissió i protegeix els més vulnerables", ha assenyalat Martínez. Fins ara, s'han vacunat 26.000 nens i nenes, xifra que representa un 13% del total del col·lectiu. La responsable s'ha mostrat optimista amb l'evolució de la campanya.
Procediments per accedir a la vacunació
Tot i l'habilitació de franges sense cita prèvia, Salut recorda que el procediment habitual continua sent la sol·licitud de dia i hora, preferentment a través de La Meva Salut, a l'apartat de 'Cites', seleccionant 'Cites i consultes d'atenció primària' i triant l'opció 'Vacunació'. També es pot demanar hora al web citasalut.gencat.cat o trucant directament al CAP de referència.
A més, Fernández ha indicat que també es facilitarà la vacunació oportunista en visites als Punts d'Atenció Continuada i als Centres d'Urgència d'Atenció Primària. Per reforçar la comunicació, s'han enviat tres milions de missatges a mòbils dirigits a majors de 60 anys i famílies amb infants petits.
Campanya 'Vacunar-se és estimar'
Per promoure la vacunació, Salut ha impulsat la campanya 'Vacunar-se és estimar', que apel·la a la responsabilitat individual de vacunar-se com una forma de cuidar la pròpia salut i la de l'entorn. La campanya té presència en mitjans tradicionals, canals digitals i plataformes de streaming com Netflix, Amazon Prime, 3Cat, Mitele, Atresplayer i Movistar.
Diverses personalitats destacades s'han sumat a aquesta iniciativa de manera altruista, entre elles Jose Corbacho, Tomàs Molina, Joan Manuel Serrat, Mari Pau Huguet, Antoni Bassas, Jordi Basté, Roser Capdevila, Rosa Maria Calaf, Màrius Serra i Ferran Adrià. La consellera de Salut, Olga Pané Mena, també hi participarà.
Per segon any consecutiu, es compta amb la participació del col·lectiu farmacèutic de Catalunya per contribuir a incrementar la cobertura vacunal en persones majors de 60 anys, aprofitant la seva accessibilitat i proximitat com a agents de salut clau en la promoció de la vacunació entre aquesta població de risc.