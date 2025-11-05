L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida incorpora tecnologia 3D per abordar cirurgies oncològiques d’alta complexitat
Nova eina de planificació quirúrgica tridimensional a partir d’imatges mèdiques del pacient
L’hospital Universitari Arnau de Vilanova ha adquirit una nova eina de planificació quirúrgica tridimensional que ja s’està utilitzant en intervencions quirúrgiques oncològiques d’alta complexitat. A partir de les imatges mèdiques del pacient (TAC, RM i PET-TAC), es generen models anatòmics en 3D que permeten als diferents serveis quirúrgics obtenir una visió detallada i volumètrica de les estructures implicades en la cirurgia, millorar la comprensió anatòmics i anticipar decisions clau abans d’entrar al quiròfan. Això permet analitzar variants anatòmiques, estudiar la relació entre els tumors i els òrgans veïns, calcular volums i marges de resecció i simular diferents abordatges quirúrgics. Tot plegat es tradueix en una cirurgia més segura, més eficient i ajustada a les necessitats de cada pacient.
Ja integrada a la pràctica clínica de l’hospital, l’eina s’utilitza per a la reparació de la cirurgia, en comitès multidisciplinaris, així com durant la cirurgia, on actua com a guia intraoperatòria. El doctor Alfredo Escartín, cap del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, explica que els professionals de la cirurgia habitualment planifiquen les intervncions quirúrgiques amb les imatges del TAC o ressonància magnètica que, de vegades, poden ser insuficients, però la integració d’aquesta eina ofereix una representació anatòmica tridimensional, marges de resecció més precisos o, fins i tot, valorar la resposta al tractament anterior.
El doctor Jimy Jara, facultatiu especialista del mateix servei, afegeix que la integració d’aquesta eina representa una aportació “molt rellevant” a la planificació de casos complexos, ja que permet optimitzar les estratègies quirúrgiques i oferir un tractament personalitzat a cada pacient guanyant en seguretat, eficiència i precisió.
El doctor Sebastián Vélez, facultatiu del Servei d’Urologia especialitzat en cirurgia renal, considera aquesta eina molt útil en l’abordatge dels tumors renals complexos a fi de realitzar una cirurgia segura, preservant al màxim la part del ronyó no afectada.
La nova eina es va implantar durant el darrer trimestre de l’any passat com a part d’un projecte pilot que compta amb el suport de la Direcció Territorial d’Innovació, Recerca i Docència. Des d’aleshores, s’ha aplicat amb èxit, principalment amb tumors hepàtics, pancreàtics i renals, i ha confirmat el seu valor clínic en el tractament de casos d’alta complexitat.
La tecnologia ha estat desenvolupada per l’empresa espanyola Cella Medical Solutions, especialitzada en la reconstrucció tridimensional i el disseny d’eines de planificació adaptades a cada especialitat i patologia. Amb aquesta incorporació, l’Arnau de Vilanova pretén reforçar el compromís amb la innovació tecnològica i consolidar així la posició com a centre de referència en l’aplicació de solucions digitals a l’entorn quirúrgic.