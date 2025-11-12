Dos uròlegs lleidatans, nominats als Doctoralia Awards 2025
Els doctors Jaume Pelegrí i David García, del centre Clínic Lleida, són especialistes en cirurgia robòtica
Els doctors Jaume Pelegrí Gabarró i David García Belmonte, del centre Clínic Lleida, han estat nominats als Doctoralia Awards 2025 en la categoria d'Urologia. Aquest reconeixement, basat en les valoracions de pacients i companys de professió, premia els professionals de la salut més ben valorats de l'Estat espanyol. Pelegrí i García han estat valorats entre els 15 millors uròlegs de l'Estat.
El Dr. Jaume Pelegrí, Directiu Clínic del centre, és especialista en cirurgia robòtica da Vinci i coordina el Servei d'Urologia de la Clínica Mi NovAliança de Lleida. Format en centres de referència nacionals i europeus, com el Belgian Laparoscopic Urological Group de Brussel·les, combina la seva tasca assistencial amb la docència, ja que imparteix formació en cirurgia mínimament invasiva al CREBA.
Per la seva banda, el Dr. David García, Cap Clínic de Clínic Lleida, és també especialista en cirurgia robòtica da Vinci i coordina el mateix servei d'Urologia de la Clínica Mi NovAliança. Llicenciat en Medicina per la Universitat de Lleida, va completar la seva formació MIR a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i és màster en Càncer de Pròstata per la Universitat de Salamanca. Actualment, compagina la seva activitat mèdica amb la participació en programes de formació en cirurgia laparoscòpica i robòtica al CREBA.
El gerent de Clínic Lleida, Xavier Querol, ha destacat que "aquesta nominació és un reconeixement a la trajectòria, la professionalitat i la qualitat del servei i de l'atenció als pacients que dediquen tots els professionals de Clínic Lleida".