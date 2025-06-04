Operació pionera a la clínica Mi NovAliança de Lleida
La duran a terme els cirurgians David Garcia i Jaume Pelegrí i té l'objectiu de millorar la qualitat de vida d’homes amb hiperplàsia de pròstata
La clínica Mi NovAliança de Lleida portarà a terme aquest dijous una intervenció quirúrgica pionera per millorar la qualitat de vida d’homes amb hiperplàsia de pròstata amb el sistema AquaBeam, que consisteix a utilitzar un raig d’aigua a pressió guiat per eliminar el teixit que obstrueix la uretra i que neteja la part de la pròstata que està creixent de més.
L’operació la duran a terme els cirurgians David Garcia i Jaume Pelegrí. Aquest tipus d’invervención és més precisa i segura, afavoreix una recuperació més ràpida i redueix el risc d’efectes secundaris com la incontinència.