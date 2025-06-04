SEGRE

Operació pionera a la clínica Mi NovAliança de Lleida

La duran a terme els cirurgians David Garcia i Jaume Pelegrí i té l'objectiu de millorar la qualitat de vida d’homes amb hiperplàsia de pròstata

Els doctors Jaume Pelegrí i David García

Els doctors Jaume Pelegrí i David García

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

La clínica Mi NovAliança de Lleida portarà a terme aquest dijous una intervenció quirúrgica pionera per millorar la qualitat de vida d’homes amb hiperplàsia de pròstata amb el sistema AquaBeam, que consisteix a utilitzar un raig d’aigua a pressió guiat per eliminar el teixit que obstrueix la uretra i que neteja la part de la pròstata que està creixent de més. 

L’operació la duran a terme els cirurgians David Garcia i Jaume Pelegrí. Aquest tipus d’invervención és més precisa i segura, afavoreix una recuperació més ràpida i redueix el risc d’efectes secundaris com la incontinència.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking