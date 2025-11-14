Una enquesta de Salut alerta que 4 de cada 10 infants passen més de dues hores davant una pantalla
L’enquesta també demostra que la meitat de la població a Catalunya té sobrepès o obesitat i el consum de tabac arriba a mínims històrics amb un 21,4% de població fumadora
Un 39,6% dels infants catalans de 3 a 14 anys dedica més de dues hores diàries a l'ús de pantalles, segons revela l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2024 difosa pel Departament de Salut aquest divendres. L'estudi mostra una clara bretxa social, ja que aquesta xifra arriba al 43,9% en grups socials desafavorits, mentre que en els més benestants es redueix al 30,6%. Tot i aquestes dades preocupants, s'observa una millora respecte als nivells registrats durant la pandèmia de la covid-19.
L'excés de pes continua sent un problema de salut pública a Catalunya amb el 52,4% de la població adulta afectada. Concretament, un 36,1% presenta sobrepès i un 16,3% obesitat, amb una diferència significativa entre homes (58,3%) i dones (46,6%). L'enquesta també mostra una millora substancial en els indicadors de salut mental, amb només un 5,8% de la població major de 15 anys presentant símptomes de depressió, quan el 2022 aquesta xifra havia arribat a fregar l'11%.
Disminueix l'oci sedentari entre els més petits
Tot i que l'ús de pantalles continua sent elevat entre la població infantil, amb el 42,6% dels nens i el 36,4% de les nenes superant les dues hores diàries, aquestes xifres representen una reducció significativa respecte als màxims registrats durant la pandèmia, quan van arribar al 52,7% en nens durant el bienni 2020-2021. Paral·lelament, l'ESCA del 2024 indica un augment de l'oci actiu fins al 35,7% dels infants que realitzen almenys una hora diària d'activitat física.
No obstant això, persisteixen desigualtats importants per gènere i condició socioeconòmica. L'oci actiu és significativament més habitual entre els nens (40,6%) que entre les nenes (30,7%), amb una diferència que s'eixampla fins als 18,4 punts percentuals en famílies amb nivells educatius més baixos. A més, Barcelona Ciutat registra el percentatge més baix d'oci actiu de tot Catalunya (28,3%).
Hàbits alimentaris i exposició al tabac
L'enquesta també alerta que un 5,4% dels infants consumeixen begudes ensucrades diàriament, amb una lleugera tendència a l'alça. D'altra banda, l'exposició al fum de tabac dins la llar ha disminuït, tot i que encara afecta el 6,4% dels infants de 0 a 14 anys.
Respecte als adults, el consum de tabac ha assolit el percentatge més baix mai registrat amb un 21,4% de la població fumadora (26,1% homes i 16,8% dones), amb un decreixement estadísticament significatiu en el consum femení comparat amb el 2020. Paral·lelament, es manté estable el nivell d'activitat física saludable (85% de la població), mentre que l'adhesió a la dieta mediterrània es queda en un 55%, amb notable diferència entre homes (48,5%) i dones (61,1%).
Millora en els indicadors de salut mental
En l'àmbit de la salut mental, el 5,8% de la població adulta presenta símptomes de depressió moderada o greu (4,0% en homes i 7,5% en dones), mentre que un 7,5% mostra símptomes d'ansietat. És destacable que la probabilitat que infants de 4 a 14 anys tinguin problemes de salut mental ha disminuït significativament en el bienni 2023-2024 respecte als períodes anteriors, situant-se actualment en el 5,7%.
L'ESCA, una eina fonamental per a la planificació sanitària a Catalunya, va comptar amb 4.835 entrevistes a persones adultes i 1.259 a infants menors de 15 anys en la seva edició del 2024, configurant un retrat complet de l'estat de salut de la població catalana durant l'any passat.