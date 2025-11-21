Una densitat mamogràfica més gran podria estar associada amb càncer de mama més agressiu, segons experts
També s’ha estudiat la possible influència de l’índex de massa corporal i l’estat menopàusic
Una alta densitat mamogràfica podria estar associada amb el desenvolupament de tumors més agressius, com els HER2+ i els triple negatiu, que tenen pitjor pronòstic, segons ha revelat un equip de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) liderat pel Centre Nacional d’Epidemiologia (CNE), amb participació del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER) i vuit hospitals espanyols.
La investigació, publicada en 'Breast Cancer Research', ha analitzat la relació entre la proporció de teixit fibroglandular davant el teixit gras en una mamografia, coneguda com a densitat mamogràfica, i els subtipus de càncer de mama a través de l’estudi de 714 pacients diagnosticades entre 2014 i 2019 a vuit hospitals de Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana i Navarra. També s’ha estudiat la possible influència de l’índex de massa corporal (IMC) i l’estat menopàusic.
El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones a Espanya i representa a prop del 30 per cent de tots els casos en aquesta població. Segons el seu perfil molecular, aquests tumors es classifiquen en diferents subtipus, que de millor a pitjor pronòstic en general són: el HR+, amb receptors hormonals positius; el HER2+, amb receptor del factor de creixement epidèrmic; i el subtipus triple negatiu, que no té cap d’aquests receptors.
Per a l’estudi, els investigadors van recopilar informació epidemiològica, clínica i d’anatomia patològica mitjançant qüestionaris a les participants i revisió de les seues històries clíniques. El 69 per cent de les participants va presentar tumors HR+, un 19 per cent el subtipus HER2+ i un 12 per cent el triple negatiu. La densitat mamogràfica mitjana va ser del 26 per cent.
Segons els resultats, les dones amb densitat mamogràfica superior al 50 per cent van presentar un menor percentatge de tumors amb millor pronòstic (HR+). Mentrestant, la presència de tumors HER2+ i triple negatiu en aquelles amb densitat mamogràfica elevada va ser un 36 i un 23 per cent major, respectivament, en comparació amb les dones del grup de menor densitat.
La investigadora líder del treball, Virginia Lope, ha detallat que aquests patrons es van observar principalment en dones premenopàusiques i perimenopàusiques, així com en aquelles amb sobrepès o obesitat.
L’estudi recull que els resultats s’han d’interpretar amb cautela, ja que són exploratoris i presenten limitacions, pel que apunta que es necessiten treballs addicionals que permetin investigar els possibles mecanismes biològics que podrien vincular una densitat mamària més gran amb subtipus tumorals específics.
"Encara que les troballes són preliminars i requereixen confirmació, apunten que la densitat mamogràfica alta podria ser un marcador rellevant per identificar dones amb més risc de desenvolupar formes més agressives de càncer de mama", ha conclòs Lope.