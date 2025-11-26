Un marcador sanguini obre noves vies per a la detecció primerenca de l’alzheimer
Investigadors de Màlaga descobreixen complexos moleculars en sang que reflecteixen l’estat de l’hipocamp, permetent identificar fases inicials abans de l’aparició de símptomes
Un equip científic de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Màlaga (Ibima Plataforma Bionand) i la Universitat de Màlaga ha aconseguit un important avenç en la detecció precoç de l’alzheimer. Els investigadors han aconseguit identificar nous marcadors a la sang que reflecteixen l’estat de l’hipocamp, una regió cerebral fonamental per a la memòria, el que podria revolucionar el diagnòstic primerenc d’aquesta malaltia neurodegenerativa.
Segons ha informat Ibima en un comunicat, aquests científics han descobert que certs complexos moleculars presents en l’hipocamp poden ser detectats a les cèl·lules blanques sanguínies. Aquests complexos estan formats per proteïnes receptores vinculades a processos essencials per a la salut cerebral, com la neurogènesi i la plasticitat cerebral durant l’aprenentatge.
Els resultats, obtinguts inicialment en models animals, mostren una prometedora connexió entre el sistema nerviós central i el sistema immunològic, una cosa que fins ara no s’havia demostrat amb tanta claredat. El següent pas serà validar aquestes troballes en estudis amb persones, per confirmar la seua aplicabilitat clínica en combinació amb altres tècniques diagnòstiques.
Diagnòstic menys invasiu i més accessible
L’alzheimer es caracteritza per una pèrdua progressiva de neurones que afecta greument la memòria i altres funcions cognitives. Actualment, les proves diagnòstiques més fiables com l’anàlisi del líquid cefalorraquidi o les tècniques de neuroimatge (PET) presenten importants limitacions: són invasives, costoses o poc accessibles, a més de detectar la malaltia quan ja està considerablement avançada.
La innovació proposada pels investigadors malaguenys rau en la possibilitat de realitzar una simple anàlisi de sang mitjançant una tècnica denominada PLA. Aquesta eina permetria identificar persones en risc abans de la manifestació dels primers símptomes, obrint la porta a intervencions terapèutiques més primerenques i potencialment més efectives.
Model experimental en dos fases
Per a la seua investigació, l’equip científic va utilitzar dos models experimentals en rates que simulaven diferents estadis de l’alzheimer: un de representatiu d’una fase primerenca i un altre d’una etapa més avançada. En ambdós models es van observar alteracions tant en l’hipocamp com als marcadors sanguinis, la qual cosa reforça la hipòtesi d’una connexió directa entre ambdós sistemes.
"Hem trobat una manera d’observar l’estat del cervell a través de la sang", ha explicat Isabel Moreno-Madrid, una de les líders de l’estudi, mentre que Pedro Serrano-Castro ha destacat que aquest avenç "atansa a una medicina més personalitzada" en l’abordatge de l’alzheimer.
El descobriment suposa un pas significatiu cap a mètodes diagnòstics menys invasius i més primerencs, en un moment en què la detecció precoç de l’alzheimer es considera fonamental per al desenvolupament d’estratègies terapèutiques efectives que puguin modificar el curs de la malaltia.