Preocupar-se pels diners i el menjar envelleix el cor més ràpid que els factors de risc tradicionals
Una investigació alerta que augmenten el risc de mortalitat
Una nova anàlisi que ha investigat la contribució dels determinants socials de la salut (DSS) a l’envelliment cardíac ha descobert que la pressió financera i la inseguretat alimentària són els principals impulsors de l’envelliment biològic accelerat i de l’augment del risc de mortalitat, per sobre dels factors de risc tradicionals.
L’estudi, publicat a Mayo Clinic Proceedings, subratlla la complexitat i la interacció dels nous factors de risc social que poden contribuir als esdeveniments cardiovasculars i emfatitza la necessitat d’intervencions preventives específiques i una atenció centrada en el pacient.
"Atès l’augment de l’esperança de vida i la càrrega de malalties més gran en les persones grans, en l’última dècada l’atenció primària s’ha centrat en l’envelliment saludable i una millor qualitat de vida. Aquest canvi també ha impulsat la recerca de noves mesures de l’envelliment biològic", indica l’investigador principal, doctor Amir Lerman, del Departament de Medicina Cardiovascular de Mayo Clinic a Rochester (Estats Units).
Explica que la seua investigació es va basar en l’observació que els factors de risc tradicionals no expliquen ni contribueixen per igual a les malalties cardiovasculars. "Existeixen factors socials que no identifiquem ni indaguem en els nostres pacients i que podrien revertir l’envelliment biològic", adverteix.
L’estudi transversal, que va investigar l’estat dels DSS i la seua interacció amb les comorbiditats i els factors de risc demogràfics en l’envelliment cardíac i la mortalitat, va incloure més de 280 000 pacients adults que van acudir a Mayo Clinic entre 2018 i 2023.
Van avaluar els DSS mitjançant un qüestionari que recopila informació en nou dominis (estrès, activitat física, connexió social, inestabilitat habitacional, dificultats econòmiques, inseguretat alimentària, necessitats de transport, nutrició i educació).
Van estimar l’edat cardíaca mitjançant un algoritme d’electrocardiograma amb IA (ECG-IA) i van fer servir models d’equacions estructurals per mapar les connexions entre els DSS, els factors de risc convencionals i la diferència d’edat cardíaca. Una diferència d’edat cardíaca més gran significa que el cor és biològicament més vell que l’individu, la qual cosa indica un risc més gran de malaltia cardiovascular futura.
Malgrat els esforços previs, el mesurament precís de l’envelliment biològic ha estat limitat. Aquest estudi destaca l’ús d’eines innovadores, com l’ECG amb IA, com una tècnica nova i no invasiva que proporciona informació valuosa sobre l’envelliment cardíac independentment de l’edat cronològica. La detecció de l’envelliment biològic a l’ECG de rutina pot indicar la presència de factors de risc cardiovascular no tradicionals.
Els resultats de l’estudi evidencien que la interacció dels DSS va ser el determinant més influent de l’envelliment cardíac en comparació amb els factors de risc clínics tradicionals. Entre tots els DSS, la tensió financera i la inseguretat alimentària van ser els més impactants en l’anàlisi general de la població i estratificada per sexe.
Determinants com les tensions financeres, l’habitatge i la inactivitat física són predictors sòlids d’un risc més gran de mortalitat, igualant o fins i tot superant certs factors de risc de mortalitat convencionals.
"El nostre estudi destaca el paper crucial dels DSS en l’envelliment cardíac i la mortalitat –destaca el doctor Lerman–. Identificar els factors de risc més importants per a l’envelliment cardíac permet una intervenció preventiva específica en la comunitat i apodera els metges perquè participin en una atenció centrada en el pacient, abordant el context social que contribueix a les malalties cardíaques."