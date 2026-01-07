SEGRE

La grip va de baixa a Lleida amb un 28% de casos menys però segueix a nivell a

La taxa per 100.000 habitants disminueix després de ser molt alta tres setmanes

Imatge d’arxiu d’una consulta de pediatria al CAP d’Onze de Setembre.

Imatge d’arxiu d’una consulta de pediatria al CAP d’Onze de Setembre.M.C.

Sònia Espín
Publicat per
Sònia EspínRedactora de Local

Creat:

Actualitzat:

La incidència de la grip a Lleida continua en descens per segona setmana consecutiva i se situa a nivell alt, després de tres setmanes de ser molt alt, segons les dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic) corresponents a la setmana del 29 de desembre al 4 de gener. 

La taxa és de 259 casos per cada 100.000 habitants a la regió sanitària del pla i de 265 a l’Alt Pirineu i Aran. No obstant, a les dos zones és superior a la del conjunt de Catalunya, on el nivell de transmissió ja ha disminuït moderat. El nombre de diagnòstics de grip en l’Atenció Primària a tota la demarcació va ser de 1.196, un 26,76% menys que els 1.633 de la setmana anterior, quan ja havien baixat un 37%. 

A les comarques del pla es van registrar 1.002 casos, la majoria entre persones menors de 60 anys, de les quals 408 d’entre 15 i 44. I al Pirineu van ser 194 i el col·lectiu més afectat també va ser el de 15 a 44 anys (71 casos). Segons el Sivic, no hi ha ingressats i s’ha vacunat el 41% de la població. El pic de l’epidèmia de grip es va assolir a Lleida la setmana de Nadal, al voltant d’un mes abans que la temporada anterior, quan va ser a la tercera setmana de gener. A més, la incidència de casos va ser molt superior a la d’anys anteriors. 

Bronquiolitis en descens

Pel que fa a la resta d’afeccions respiratòries, també va a la baixa la incidència de VRS, el virus que provoca la bronquiolitis. La setmana passada va caure també un 28%, al passar de 50 a 36 casos a Lleida, després del repunt que va patir en els set dies anteriors, quan es va incrementar un 37%. El percentatge de vacunació contra la bronquiolitis és del 94,94%. Així mateix, es van registrar 23 casos de covid al pla, davant dels 18 de la setmana anterior , i a les comarques de muntanya van augmentar de 2 a 9. L’índex de cobertura vacunal és del 27%.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking