La grip va de baixa a Lleida amb un 28% de casos menys però segueix a nivell a
La taxa per 100.000 habitants disminueix després de ser molt alta tres setmanes
La incidència de la grip a Lleida continua en descens per segona setmana consecutiva i se situa a nivell alt, després de tres setmanes de ser molt alt, segons les dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic) corresponents a la setmana del 29 de desembre al 4 de gener.
La taxa és de 259 casos per cada 100.000 habitants a la regió sanitària del pla i de 265 a l’Alt Pirineu i Aran. No obstant, a les dos zones és superior a la del conjunt de Catalunya, on el nivell de transmissió ja ha disminuït moderat. El nombre de diagnòstics de grip en l’Atenció Primària a tota la demarcació va ser de 1.196, un 26,76% menys que els 1.633 de la setmana anterior, quan ja havien baixat un 37%.
A les comarques del pla es van registrar 1.002 casos, la majoria entre persones menors de 60 anys, de les quals 408 d’entre 15 i 44. I al Pirineu van ser 194 i el col·lectiu més afectat també va ser el de 15 a 44 anys (71 casos). Segons el Sivic, no hi ha ingressats i s’ha vacunat el 41% de la població. El pic de l’epidèmia de grip es va assolir a Lleida la setmana de Nadal, al voltant d’un mes abans que la temporada anterior, quan va ser a la tercera setmana de gener. A més, la incidència de casos va ser molt superior a la d’anys anteriors.
Bronquiolitis en descens
Pel que fa a la resta d’afeccions respiratòries, també va a la baixa la incidència de VRS, el virus que provoca la bronquiolitis. La setmana passada va caure també un 28%, al passar de 50 a 36 casos a Lleida, després del repunt que va patir en els set dies anteriors, quan es va incrementar un 37%. El percentatge de vacunació contra la bronquiolitis és del 94,94%. Així mateix, es van registrar 23 casos de covid al pla, davant dels 18 de la setmana anterior , i a les comarques de muntanya van augmentar de 2 a 9. L’índex de cobertura vacunal és del 27%.