Un estudi lleidatà indica que el fred extrem i la contaminació poden incrementar les crisis epilèptiques
Els investigadors reclamen que es considerin els factors ambientals en la salut neurològica
Una recerca lleidatana ha identificat una relació significativa entre factors ambientals —com la temperatura i la contaminació per diòxid de nitrogen (NO₂)— i la freqüència d’admissions hospitalàries per crisis epilèptiques durant un període de deu anys (2010–2019) a la província de Lleida. L’estudi, publicat recentment a Frontiers in Public Health, aporta evidència epidemiològica que reforça la necessitat d’incloure indicadors ambientals en l’estudi i la prevenció de les crisis epilèptiques.
L’epilèpsia és un trastorn neurològic crònic que afecta desenes de milions de persones a tot el món i es caracteritza per convulsions recurrents degudes a descàrregues neuronals anòmales. Mentre que les causes subjacents de l’epilèpsia són diverses, cada vegada hi ha més interès científic en com factors externs no genètics, com el clima i la qualitat de l’aire, poden influir en la seva manifestació clínica. L’anàlisi inclou 4.755 admissions hospitalàries per crisis epilèptiques registrades a Lleida al llarg d’una dècada, i les relaciona amb registres diaris de variables meteorològiques i contaminants atmosfèrics. Els resultats mostren que temperatures molt baixes (per sota del 2,5 percentil de la sèrie) i altes concentracions de NO₂ (per sobre del 99 percentil) s’associen amb un augment del risc relatiu de crisis epilèptiques de fins al 40–42 %, fins i tot després d’ajustar per tendències estacionals i altres factors confusors.
L’equip d’investigació està integrat per personal investigador de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL). L’estudi adopta models estadístics avançats per capturar l’efecte immediat i els possibles retards en l’efecte de l’exposició ambiental sobre les admissions. Això permet identificar patrons subjacents en la relació entre condicions ambientals i crisi neurològiques.
“Aquests resultats suggereixen que, més enllà dels factors clínics tradicionals, els canvis en el clima i els nivells de contaminació de l’aire podrien actuar com a desencadenants de crisis epilèptiques i, per tant, haurien de ser considerats tant en la recerca com en les estratègies de salut pública per a poblacions vulnerables” ha explicat la primera autora de l’article i investigadora del grup ERLab, recerca en urgències i emergències, Cecilia Llobet. Els investigadors reclamen, a més, que es duguin a terme estudis addicionals per comprendre els mecanismes fisiopatològics implicats i valorar mesures preventives que puguin atenuar aquests efectes ambiental.