L'eina IA d'autotriatge de l'Arnau de Lleida redueix un 11% les urgències de baixa complexitat
Redirigeixen al CUAP uns 450 usuaris de l'aplicació i s'evita que es desplacin innecessàriament a l'hospital
L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha registrat un descens de l'11% en les visites d'urgències de baixa complexitat, un any després de la incorporació d'una eina d'autotriatge basada en intel·ligència artificial (IA). Durant aquest període, el 43% dels 1.035 usuaris de l'eina els han redirigit a un CUAP i han evitat un desplaçament innecessari a l'hospital. Així ho demostren les conclusions d'un estudi de recerca elaborat per professionals del centre, el grup de recerca ERLab de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lleida (UdL), publicat recentment a l'European Journal of Emergency Medicine.
L'eina, disponible a la web de l'hospital i a l'app Salut Lleida, ofereix a la ciutadania un sistema d'orientació mèdica immediat a partir dels símptomes. En finalitzar un breu qüestionari, la persona rep una recomanació sobre quin és el recurs sanitari més adequat: un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), el seu CAP o bé el servei d'Urgències hospitalari.
Durant el primer any, 1.035 persones van fer servir l’eina completant el procés d'autotriatge. D’aquestes, un 43% van ser redirigides a un CUAP, evitant un desplaçament innecessari a l'hospital. Les persones a qui es recomana que vagin a urgències i hi acudeixen amb el QR generat per l'eina, reben prioritat en el triatge presencial. Alhora, s'ha reforçat la coordinació amb el CUAP per donar coherència a tot el circuit d'urgències.
L'Arnau de Vilanova és el primer hospital de l'Estat que integra un sistema d'autotriatge amb IA en un pla de contingència hivernal, amb l'objectiu d'anticipar els fluxos de pacients abans que arribin al servei d'Urgències. Aquesta estratègia contrasta amb el model convencional d'inversió de flux (redirigir pacients un cop ja són a urgències) i ha demostrat ser més eficient, còmoda i sostenible, segons el centre.
L'eina d'autotriatge basada en IA ha estat proporcionada per Mediktor, amb la col·laboració de la Fundació TIC Salut Social i l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Menys urgències de baixa complexitat
L'estudi confirma que, després de tres anys consecutius d'increments en les urgències de baixa complexitat, el període 2024-2025 ha registrat una reducció rellevant. Les urgències de nivell V (complexitat més baixa) han disminuït un 11,4% i les urgències de nivell IV, un 4,5%. Globalment, les visites de baixa complexitat (nivells IV i V) han caigut un 6%, cosa que equival a 1.215 visites evitades en quatre mesos.
En total, l'hospital lleidatà de referència va atendre 109.000 urgències el 2024, el 49% de les quals eren de baixa complexitat. La disminució es considera un indicador clau d'eficiència organitzativa, segons l'Institut Català de la Salut (ICS).