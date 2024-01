Alerta per la possible presència de fragments de plàstic en un pa 100% integral

detail.info.publicated EUROPA PRESS

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha informat que ha tingut coneixement per part de la comunitat de Madrid, a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), de la possible presència de fragment de plàstic al producte Pan 100% Integral Dextrin Tradicional de la marca Santiveri, pel que recomana a les persones que tinguin al seu domicili l’aliment que s’abstinguin de consumir-lo.

AESAN ha indicat que aquesta informació és resultant de l’autocontrol de la mateixa empresa, que ha comunicat la incidència a les autoritats competents, en compliment de la legislació i a fi de no posar a disposició de la població aliments no segurs.

El producte va en un envàs de plàstic i té el número de lot 030125. A més, porta l’etiquetat EAN-13: 8412170026896, amb un pes d’unitat de 300 grams i temperatura ambient.

Segons la informació disponible per AEASN, la distribució s'ha fet per tot l'Estat. Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.