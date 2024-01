Aragonès preveu que Catalunya entri en emergència per sequera la setmana que ve

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Catalunya entrarà en emergència per sequera "probablement" la setmana que ve. Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio. D'aquesta manera, la previsió és que els embassaments del país es mantinguin al 16% de la capacitat els propers dies. Aragonès ha constatat que caldrà estar pendents del consum i de les pluges, tot i que ja ha advertit que les previsions a curt termini no en preveuen. El cap de l'executiu ha destacat l'esforç de la ciutadania i els agricultors, de cara a endarrerir l'entrada d'emergència per la sequera: "Han entès que estem en una situació excepcional". Si no, Catalunya hauria entrat en emergència ara fa un any, tal com ha apuntat.