Així era realment el Megalodon, segons una investigació

L’estudi de diverses vèrtebres de Megalodon o tauró megatooth, un immens esqual que va viure fa entre 15 i 3,6 milions d’anys, ha demostrat que aquest animal era més esvelt i semblant a un tauró blanc actual que al tremend monstre recreat pel cine. Estudis previs havien suggerit que l’'Otodus megalodon', que va viure a tot el món, probablement assolia una longitud de 15 a 20 metres. Tanmateix, ja que en el registre fòssil d’O. megalodon només hi ha dents i vèrtebres, els paleontòlegs van prendre el tauró blanc modern (Carcharodon carcharias) com a model de la forma corporal d’O. megalodon, una cosa que, segons un nou estudi, és errònia.

La investigació, realitzada pel catedràtic de Paleobilogía Kenshu Shimada, de la Universitat DePaul, a Chicago, i els detalls de la qual s’han publicat aquest dilluns a la revista 'Paleontologia Electrònica', revela que el cos d’O. megalodon era més allargat que el del gran tauró blanc actual. "La prova extraordinàriament senzilla que l’O. megalodon tenia un cos més esvelt que el gran tauró blanc estava oculta a plena vista", diu Shimada.

A partir de l’estudi d’un conjunt incomplet de vèrtebres fòssils d’un individu d’O. megalodon, descrit anteriorment, es va establir que l’exemplar va mesurar 11,1 metres de longitud vertebral total combinada però, en un altre estudi anterior, extrapolat a partir de la relació amb múltiples taurons blancs moderns, va estimar que el mateix individu només mesurava 9,2 metres de longitud total, inclòs el cap. "Va ser un 'moment eureka' quan el nostre equip d’investigació es va adonar de la discrepància entre les dos longituds publicades anteriorment per al mateix espècimen de Megalodón", apunta Shimada.

El nou estudi suggereix amb rotunditat "que la forma corporal d’O. megalodon no era simplement una versió més gran del gran tauró blanc modern", adverteix l’investigador de DePaul i primer autor de l’estudi, Phillip Sternes. "Encara que continuem sense saber amb exactitud quant s’allargava el cos d’O. megalodon en relació amb el gran tauró blanc, aquesta troballa suposa un gran avenç científic en la recerca per desxifrar com era el Megalodón".

L’equip d’investigació del nou estudi està format per 26 experts en taurons, inclosos Sternes i Shimada, que representen 29 institucions acadèmiques de tot el món, inclosos el Regne Unit, Àustria, Itàlia, el Japó, Mèxic, el Brasil, França i Austràlia, així com els EUA "Malgrat el gran avenç científic del nostre nou estudi, el fet que encara no sapiguem exactament com era l’O. megalodon fa que la nostra imaginació segueixi en marxa", reconeix Shimada.