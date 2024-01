Un nen sobreviu durant dos anys a París sol a casa

detail.info.publicated Redacció

El cas d’un nen que va viure sol entre els 9 i els 11 anys, motiu pel qual la seua mare ha estat condemnada judicialment, ha impactat i causat estupor als francesos.

Un tribunal d’Angulema (al centre del país) ha condemnat la mare a sis mesos de vigilància electrònica, després de considerar demostrat l’abandó entre 2020 i 2022 perquè se n’havia anat a viure amb la seua nova parella després del divorci del seu marit.

El nen es va quedar a la petita localitat de Nersac i s’alimentava com podia, de menjar fred que de vegades robava i que en ocasions li donaven els veïns del bloc d’habitatges socials en el qual residia. Els serveis socials i l’escola no van detectar res perquè el nen era un bon estudiant que complia les seues tasques i anava correctament vestit al centre. “Repto a qualsevol que pugui dir que hagués detectat aquesta situació”, va assenyalar l’alcaldessa de Nersac, Barbara Coutourier, a mitjans locals. No obstant, van ser alguns veïns els que finalment van donar la veu d’alerta.

La mare, de 39 anys, va defensar la seua innocència davant del tribunal, però va ser declarada culpable després del testimoni d’alguns veïns i la investigació de la Fiscalia, que va mostrar que a l’apartament no hi havia res que indiqués que hi havia un adult i el frigorífic era buit. A més, les dades telefòniques demostraven que la mare no dormia amb el seu fill ni l’acompanyava a l’escola.