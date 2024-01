El millor pastís de formatge que no necessita passar pel forn

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest pastís de formatge que s'elabora en només vint minuts ni tan sols necessita passar pel forn. No hi ha per tant excuses per no intentar, si més no, preparar-la.

Ingredients:

500 grams de formatge crema

500 grams de nata per muntar

100 grams de sucre

50 grams de mantega

100 grams de galetes

8 làmines de gelatina neutra

300 grams de melmelada de maduixa

Per a la base, es trituren les galetes amb la trituradora. A continuació, s'afegeix la mantega a temperatura ambient tallada a daus i se segueix triturant. Barregeu-ho tot bé i cobriu la base d'un motlle desmuntable rodó. Cal aixafar-ho amb una cullera perquè quedi la base uniforme.

Poseu la gelatina en remull en aigua uns 10 minuts, fins que s'hidrati.

Poseu en una cassola al foc el formatge crema, el sucre i la nata i remeneu-ho amb les varetes. Cal cuinar-ho uns minuts sense deixar de remenar. Després, afegiu-hi la gelatina hidratada escorreguda, remeneu-ho una altra vegada i retireu-ho del foc.

Aboqueu la massa al motlle, sobre la base de galeta. Deixeu reposar el pastís al frigorífic un mínim de 6 hores (millor si és d'un dia per l'altre).

Passat aquest temps, traieu el pastís del frigorífic i cobriu la superfície amb la melmelada de maduixa, repartint-la de manera uniforme. I ja està a punt per servir.