Més de 50.000 lleidatans viuen sols

La composició de les llars continua reduint-se en el conjunt de l’Estat, també a les comarques lleidatanes, degut en part pel nombre de persones que decideixen viure soles, i que en el cas de la província de Lleida ja superen les 50.000. Això representa que gairebé tres de cada deu llars lleidatanes són unipersonals. Concretament, segons les últimes dades publicades per l’INE, a data d’1 d’octubre del 2023, hi havia un total de 50.012 llars formades per una persona, que representa el 28,4% del total. Es tracta del percentatge més gran respecte a la resta de províncies catalanes, ja que a Tarragona el 28,16% de les llars són unipersonals; el 27%, a Girona, i el 26,2%, a Barcelona. També Lleida és una de les que registra un major increment en els dos últims anys, amb un 5% més, el mateix que Girona, i només al darrere de Tarragona, amb un 6,2% més.

Així mateix, les xifres de l’INE assenyalen que les persones que viuen soles conformen el tipus de llar que més ha augmentat respecte a l’1 d’octubre del 2021, en plena pandèmia, amb una pujada del 5%. I una altra mostra que les llars lleidatanes són cada vegada més petites és l’augment d’aquelles formades per dos persones, amb un 4,16% més en un any, i el 28% del total de residències lleidatanes. En canvi, les integrades per tres persones no pugen ni un 1%, i les de quatre o més, un 0,10%.Un nombre important de persones que viuen soles són majors de 65 anys. Segons les dades de l’INE, amb data a 1 de gener del 2020, més del 35% de les llars unipersonals estaven formades per persones en aquesta franja d’edat, de les quals sis de cada deu eren dones.Els experts apunten com a causes d’aquest individualisme la caiguda de la natalitat i el cada vegada major envelliment de la població. De fet, a les comarques lleidatanes hi ha el mateix nombre de residents d’entre 0 a 19 anys que de 65 anys o més. Tanmateix, si es compara amb fa dos anys, quan es va iniciar la crisi sanitària de la covid-19, la xifra de lleidatans majors de 65 anys ha augmentat un 3 per cent, mentre que la dels nens i joves fins als 19 només ho ha fet un 0,9%.Quant a la natalitat, tot indica que el 2023 tornarà a experimentar un descens. De moment, les últimes xifres de l’INE apunten que fins al novembre de l’any passat el nombre de nounats va baixar un 5% respecte al mateix període del 2022 i un 12% si es compara amb abans de la covid. En els onze primers mesos del 2023 van nàixer 2.833 nens i nenes a les comarques lleidatanes.