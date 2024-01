Museus sense “marc colonial”

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va anunciar ahir que crearà “espais de diàleg i intercanvi” per “superar un marc colonial ancorat en inèrcies de gènere o etnocèntriques” als museus estatals que han llastat al seu judici “la visió del patrimoni, de la història i del llegat artístic”. L’objectiu és “treballar a visibilitzar i reconèixer la perspectiva de les comunitats i la memòria dels pobles dels que procedeixen els béns exposats”, va dir.

Durant la seua compareixença a petició pròpia a la Comissió de Cultura del Congrés, Urtasun va explicar que aquestes mesures “es tradueixen en un procés de revisió” de les col·leccions de museus, que ja està activa al Museu Nacional d’Antropologia o Museu d’Amèrica. En aquestes institucions ja es treballa seguint aquestes directrius.A més, el ministre va anunciar la creació d’una Direcció General de Drets Culturals per lluitar contra la censura: “Volem fer dels drets culturals un nou marc des del qual dissenyar les polítiques públiques com marquen les polítiques públiques culturals a Europa avui”, va explicar ahir el ministre.Un pla que se sostindrà en diversos eixos: l’adopció d’una “postura ferma contra qualsevol forma de censura”, posar atenció a la promoció de condicions dignes per al treball cultural i donar garantia que tots els ciutadans, independentment del seu origen, tinguin accés equitatiu als recursos i oportunitats culturals així com interconnectar educació i cultura. “Es tracta de desenvolupar accions concretes que generin les millors condicions possibles perquè els projectes culturals puguin desenvolupar-se”, va indicar.