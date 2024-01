Gran part del plàstic europeu acaba a la naturalesa del Sud Global

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un gran percentatge del plàstic europeu exportat no es pot reciclar i es rebutja a la naturalesa, malgrat les estrictes regulacions de la UE. Això és el que ha descobert una nova investigació dirigida per Kaustubh Thapa de la Universitat d’Utrecht, centrada en el Vietnam on hi ha poca supervisió dels rebutjos plàstics enviats des de la UE.

Aproximadament la meitat dels residus plàstics d’Europa s’exporten a diversos països del Sud Global, inclòs Vietnam. Un equip d’investigació de la Universitat d’Utrecht es va aventurar en Minh Khai Craft Village, el centre de reciclatge més gran del Vietnam, per seguir el camí del reciclatge del plàstic europeu.

"Hem observat persones cuinant, menjant i vivint dins de la instal·lació de reciclatge, envoltades dels vapors nocius del plàstic fos. Els nens juguen en aquest ambient asfixiant", relata en un comunicat Kaustubh Thapa, investigador principal.

"Encara que aquest tipus de comerç de residus és rendible per a algunes persones, transferir la responsabilitat dels productors de la gestió de residus a llogarets com aquestes causa danys a les persones, les comunitats i el medi ambient", va afegir.

Actualment, estan en curs negociacions de l’ONU per a un tractat internacional sobre plàstics. La nova investigació de Thapa mostra el sorprenent contrast entre les polítiques vietnamites i europees i les realitats dels centres de reciclatge al Sud Global.

"Els consumidors europeus s’esforcen per separar el reciclatge, però podem veure clarament que els seus esforços, en un percentatge considerable, són en va", afirma Thapa. Afegeix que "centrar-se a augmentar les taxes de reciclatge a la UE sense abordar sistemàticament el dany humà i ambiental associat al llarg de tota la cadena de valor no és ètic, circular ni sostenible".

Els investigadors no manquen d’esperances: creuen que la subcontractació de residus plàstics per al seu reciclatge és possible de forma sostenible. "El New Deal Verde Europeu, el seu Pla d’Acció d’Economia Circular i les converses en curs de l’ONU sobre un Tractat Global sobre Plàstics legalment vinculant no poden ignorar les nostres conclusions. A mesura que consumim cada vegada més i, per tant, generem més residus, el comerç de residus per al seu reciclatge ha d’abordar-se a nivell sistemàtic", conclou|acaba Thapa.