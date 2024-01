Espanya encadena 90 rècords de calor en un mes de gener i es preveu per avui el dia més càlid amb 27è de màxima a Múrcia

detail.info.publicated europa press

Creat: Actualitzat:

Espanya ha encadenat 90 rècords de calor des de l’inici d’aquest mes de gener i es preveu que aquest dijous sigui el més càlid de la setmana amb temperatures de 20ºC en àmplies zones del país, per sobre dels 25ºC al sud i sud-est i una màxima prevista de fins a 27ºC a Múrcia.

El primer gran episodi càlid va tenir lloc entre el 15 i el 21 de gener, setmana en què les temperatures mínimes altes van ser les protagonistes a tot el territori nacional, segons el portal eltiempo.es.

No obstant, el registre de nous rècords va ser especialment notable durant la jornada d’aquest dimecres 24 de gener, quan es van produir "tots els ingredients a nivell atmosfèric" perquè les temperatures batessin els antics registres per tot Espanya.

Entre els rècords més cridaners, hi ha els registrats en zones altes, com en l’estació de Navacerrada, a la Comunitat de Madrid, que va arribar a una màxima de 17ºC, mentre que l’anterior era de 16,3ºC i datava del 6 de gener de 2013. Altres rècords de gener s’han donat en capitals de província com Conca, amb 23,2ºC, Terol, amb 22,2ºC, Sòria, amb 20,8ºC, o Àvila, també amb 20,8ºC.

La temperatura màxima més alta registrada a la xarxa oficial va ser de 28,4ºC a Carcaixent (València), i fora de la xarxa oficial els termòmetres van assolir els 28,9ºC a Calles, també a la província de València.

Per a aquest dijous està previst que les temperatures màximes pujaran encara més a moltes zones de la meitat sud peninsular, i també en el terç oriental i les Balears. "Això podria provocar que caiguessin més rècords, fins i tot superant els que es van batre dimecres passat", segons eltiempo.es.

Quant a les causes d’aquest episodi anòmal per a l’època, s’ha donat la confluència de dos factors: "la instauració d’una potent dorsal en capes mitjanes i altes de l’atmosfera, juntament amb un potentíssim anticicló en superfície."

Per als propers dies es preveu que els valors d’altura geopotencial en el nivell de 500 hPa arribaran a valors rècord per a l’època. L’altura geopotencial és una mesura, en metres, que indica l’altitud a què es troba una pressió (en aquest cas, 500 hPa). Com més gran sigui el seu valor, més estable (i càlida) és l’atmosfera.

Aquesta dorsal situada sobre Espanya assolirà, segons les previsions, una altura geopotencial de 5.940 a 6.000 metres durant aquests dies, suposant un rècord d’altura per a la data en, almenys, 50 anys. Juntament amba questa dorsal, hi haurà un potent anticicló en superfície. A més, les temperatures en capes medies assoliran pel seu costat valors de fins a 16ºC, la qual cosa també és de rècord per a l’època a moltes zones de l'estat.

Finalment, el factor vent pot ajudar que les temperatures siguin fins i tot més altes del previst. Aquest és el cas de l’est peninsular, on el vent que bufa de l’oest fa que les temperatures es disparin.

A causa d’aquesta configuració atmosfèrica, es mantindran les temperatures "molt altes" en àmplies zones del país. Aquest dijous podria ser el més càlid de la setmana: màximes de més de 20ºC en àmplies zones i superant de nou els 25ºC al sud i sud-est, amb una màxima prevista de fins a 27ºC a Múrcia.

Segons eltiempo.es per poder vincular aquest episodi al canvi climàtic, faran falta estudis d’atribució específics. No obstant, els canvis en els patrons atmosfèrics "sí que s'estudien i les evidències indiquen que podrien estar darrere del temps a deshora dels últims anys".