Lleida no oblida les víctimes de l'horror

No oblidar perquè l’horror no es torni a repetir. És la màxima dels diferents actes que un any més es porten a terme a les comarques lleidatanes per retre homenatge a les víctimes de l’Holocaust. Ahir va ser el torn dels alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat de diferents centres lleidatans que es van tornar a reunir al Teatre de l’Escorxador de Lleida. En total, van ser uns 300 estudiants dels instituts Guindàvols, Màrius Torres, Manuel de Montsuar, Josep Lladonosa, Almenar, Caparrella, Col·legi El Carme, Institut-Escola Oliana i alumnes del Màster de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Lleida.

La trobada, organitzada pel grup de treball Memòria DEMD (Exili, Deportació i Holocaust), va seguir el lema mundial La fragilitat de la llibertat. Alumnes d’Oliana van interpretar una peça musical mentre que els del Guindàvols van posar en escena una obra de teatre que feia referència a la repressió que van patir els nens al ser separats de les seues mares durant la dictadura franquista. “El règim de Franco va seguir les directrius de l’Alemanya nazi per erradicar els que veia com a diferents”, va assenyalar David Sancho, professor de l’INS Almenar i coordinador del grup DEMD. Una repressió que va abordar als seus documentals el periodista Ricard Belis, present ahir a l’acte, i que va dirigir un col·loqui sobre Els nens perduts del franquisme. “S’ha fet un treball previ a l’aula i els alumnes van poder fer les seues preguntes a Belis. I el que més els va impactar és com pot un règim polític arribar a l’extrem de separar mares i fills per idees polítiques”, va afegir Sancho. També es va tractar sobre el maltractament que van rebre les dones a les presons franquistes, així com als seus fills de poca edat. “La qüestió de gènere és un dels nostres objectius per explicar als alumnes com les dones pel fet de ser dones van patir aquesta violència”, va remarcar Sancho.En l’acte d’ahir també van participar la Paeria, el Memorial Democràtic i familiars de lleidatans deportats a camps de concentració nazis.

Homenatge avui al Parlament i diumenge, al monument Fita

El Parlament acollirà aquesta tarda, a partir de les 18.30 hores, l’acte d’homenatge a les víctimes de l’Holocaust i en el qual seran presents la Fundació Reeixida i els familiars dels protagonistes de les Rutes de la Llibertat, que van salvar persones del nazisme durant la Segona Guerra Mundial, també al Pirineu lleidatà. L’entitat serà una de les sis convidades a encendre les espelmes així com representants del poble gitano; del col·lectiu de perseguits per raons polítiques; de persones amb discapacitat i del col·lectiu LGTBI, entre d’altres. Per la seua banda, la Paeria organitza per a diumenge un acte institucional en commemoració del Dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust, que tindrà lloc davant de l’escultura Fita, a Cappont. D’altra banda, demà, la sala Jaume Magre acollirà el relat dels alumnes d’instituts lleidatans que l’any passat van participar en el viatge al camp de concentració de Mauthausen.