Estudiants relaten la visita al camp nazi de Mauthausen

Alumnes que l’any passat van participar en el projecte Buchenwald-Mauthausen van explicar ahir a la sala Jaume Magre la seua experiència després de visitar aquest camp de concentració nazi on va estar empresonat un nombrós grup de lleidatans. En el viatge, impulsat per l’àrea de Drets Civils de la Paeria, van participar dotze alumnes i dos professors dels instituts de Lleida La Caparrella, Guindàvols, Josep Lladonosa, La Mitjana i del Col·legi El Carme, així com altres estudiants d’Almenar, Alfarràs i Ivars de Noguera. A través del seu relat personal i de la presentació d’un audiovisual, van donar a conèixer quines van ser les seues experiències i emocions. L’activitat va commemorar el setanta-vuitè aniversari de l’alliberament de Mauthausen. Per la seua part, el Parlament va acollir dijous l’acte d’homenatge a les víctimes de l’Holocaust en què van ser presents la Fundació Reeixida i els familiars dels protagonistes de les “Rutes de la Llibertat”, que van salvar persones del nazisme durant la Segona Guerra Mundial. L’acte va defensar l’educació com a “antídot” contra la intolerància i la ignorància.