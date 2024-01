Les famílies no veuen bé l'IA, però el 40 % l'utilitza per ajudar els fills a fer deures

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La majoria de les famílies no veuen bé que els seus fills utilitzin la intel·ligència artificial (IA) per fer els deures, però quatre de cada deu admet que hi ha recorregut alguna vegada per ajudar-los amb les tasques escolars.

És una de les conclusions del primer estudi realitzat a Espanya per conèixer l’impacte de la intel·ligència artificial generativa en l’educació, impulsat per la plataforma educativa Empantallados i la consultora GAD 3, que ha enquestat 501 pares i mares d’alumnes de 14 a 17 anys, 200 professors i 200 alumnes.

L’estudi subratlla que malgrat que es tracta d’una tecnologia disponible des de fa molt poc temps, el 82 % dels alumnes ha utilitzat ja alguna eina d'IA, seguit del 73 % dels docents i del 69 % dels pares i de les mares, ha explicat durant la seua presentació el president de GAD3, Narciso Michavila.

Per a què s’utilitza l'IA?

La majoria d’entrevistats per al cinquè estudi sobre l’ús de les pantalles de l’esmentada plataforma afirma haver preguntat alguna cosa a un 'chatbot', específicament a ChatGPT: 91 % d’alumnes, 86 % de professors i 71 % de famílies.

Les dades suggereixen que eren converses exploratòries ja que només un de cada tres (31 %) fa servir l’IA de forma freqüent com a font d’informació. En el cas de l’alumnat, la xifra ascendeix al 40 % i en el dels professors baixa fins el 22 %.

Durant l’acte, que ha clausurat la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, Michavila ha defensat que "no es pot posar portes al camp, s'ha de donar eines als joves; posar l’èmfasi en la formació humanística, l’ètica i tornar al que és bàsic", mai triar la via de la prohibició.

En estudis anteriors, ha recalcat, s’ha vist que la tecnologia "pot ser el millor antídot contra la solitud de les persones grans però també pot empresonar o aïllar els joves (...). Estem veient que a través de les pantalles se’ns està colant la ludopatia, els problemes d’autoimatge" i una sexualització dels nenes i nens que els perjudica.

D’acord amb l’informe, l’objectivitat i l’encert de les eines d’IA en la informació que donen a l’usuari no arriba al notable. En una escala sobre 10, aconsegueixen un 6,2 i un 6,3, respectivament.

Aquestes puntuacions baixen encara més entre els professors: 5,2 en objectivitat i 5,4 en encert. Els menors són també conscients que, de vegades, l’IA pot proporcionar informació errònia (56 %).

D’altra banda, la major part de les famílies (83 %) i professors (90 %) expressen preocupació per les polítiques de privacitat i l’ús de les dades personals per part de les eines d’IA, davant el 47 % de l’alumnat, ha afegit Michavila.

Beneficis de l’IA?

Sobre quin ús de la intel·ligència artificial pot ser més beneficiós per als menors, la majoria de famílies i de professors apunten aspectes propis de les tasques escolars, com la recerca de nova informació i la capacitat del llenguatge generatiu per explicar continguts treballats a classe.

Per contra, el 53 % de les famílies i el 67 % dels professors no recomanen l’IA per fer deures i treballs. No obstant, quatre de cada deu pares reconeix haver utilitzat alguna vegada 'chatbots' per ajudar els seus fills amb deures.

L’IA, una eina potencialment educativa

El 61 % de les famílies pensa que l’IA tindrà un efecte positiu en el futur laboral dels seus fills. Són gairebé deu punts més optimistes que els professors: només el 54 % està d’acord amb aquesta idea, ha remarcat Michavila, que ha considerat que és impossible conèixer el seu impacte a curt o mig termini.

D’altra banda, els adults manifesten dubtes sobre l’aportació de l’IA al desenvolupament de competències clau per als menors, com la creativitat i el pensament crític: en una escala sobre 10, les famílies puntuen amb 5,9 i amb 5,6 ambdós aspectes.

En contra, els professors qualifiquen amb suspens la capacitat de l’IA d’afavorir l’autonomia i la creativitat: 4,5 i 4,2, respectivament.

La creativitat i el pensament crític

El 73 % dels docents afirma haver utilitzat eines d’IA en alguna ocasió, sent més comú entre els menors de 40 anys, sobretot per generar noves idees per a classes i complementar continguts de matèries.

Més enllà del suport tècnic al procés didàctic, pares i professors atorguen només un 6 i un 5,6, respectivament, a l’ajuda que consideren que l’IA pot oferir per personalitzar l’educació.

Durant la clausura, Díaz Ayuso ha explicat que l’IA té riscos però també avantatges que han d’explorar-se, i ha elogiat que "per fi hi hagi un buit a l’agenda política" del Govern per a l’ús dels mòbils en els centres educatius, regulat a la Comunitat de Madrid des de 2020.

"Ajudarem a cavalcar pel món digital, on tots som nous, famílies i professorat. Fer-ne un mal ús per part de les noves generacions implica pèrdua de la memòria, la concentració, paciència i coneixements", ha dit.