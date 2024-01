La neu de Tuixent, 'nominada' als Oscar

View this post on Instagram

La sociedad de la nieve, el film de Juan Antonio Bayona nominat als Oscar com a millor pel·lícula internacional i millor maquillatge i perruqueria, porta el so de la neu del Pirineu lleidatà. I és que una part dels efectes de so del film es van enregistrar a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent - La Vansa, segons ha compartit la mateixa estació a través del seu compte d'Instagram.

A més de l'escena en què es veu com els tècnics llancen un trineu pista avall per enregistrar el so, l'estació d'esquí també comparteix una imatge dels crèdits finals de la pel·lícula de Bayona, on se'ls cita.