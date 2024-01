Campuzano advoca per geriàtrics personalitzats

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va visitar ahir el Centre Geriàtric Lleida per conèixer el projecte d’innovació social Gran3dad. Aquesta empresa és la responsable de la metodologia I feel, basada en la formació del personal, l’observació i l’escolta activa dels residents, amb l’objectiu d’empoderar els usuaris. “Necessitem transformar els models d’atenció a les persones, permetent que els avis tinguin més autonomia i que, si has de viure en una residència, l’estil de vida sigui al més semblant possible a casa teua”, va assegurar el conseller.

Per la seua part, la directora del centre, Carol Mitjana, va apuntar que “cal que el sector evolucioni i, a banda d’estendre aquesta metodologia a altres centres, s’han d’afegir com a opcions de futur cases, livings o comunitats per a les persones grans”.