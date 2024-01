Educació prohibeix l’ús de mòbils a infantil i primària

detail.info.publicated AGÈNCIES

El Departament d'Educació prohibirà a partir del curs vinent l'ús del telèfon mòbil als centres educatius a infantil i primària i només el permetrà per a "usos educatius" a secundària. Així consta al document d'instruccions sobre el seu ús que ha aprovat aquest dimarts el Govern. El text estableix que "no està permès" l'ús del mòbil a infantil i primària i afegeix que a secundària tampoc ho està amb caràcter general però sí per a "usos educatius específics autoritzats", si així ho decideix el centre. De fet, Educació diu que serà el centre qui decidirà si l'ús queda totalment prohibit a secundària. El document concreta que els alumnes d'ESO hauran d'apagar els dispositius en entrar el centre i se'ls retirarà si fan un ús "indegut".