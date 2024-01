Híbrid endollable o no endollable: Quin elegim?

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La transició cap a una mobilitat més sostenible ha diversificat el catàleg de cotxes d’ocasió en concessionaris, generant preguntes sobre quina és l’elecció adequada per a cada conductor.

Mentre que els híbrids endollables requereixen un endoll en un punt de càrrega per optimitzar la seua mobilitat elèctrica, els no endollables es recarreguen de forma autònoma mitjançant la inèrcia i la força generada pel motor de combustió, eliminant així la dependència d’un endoll.

Híbrids endollables

Els cotxes híbrids endollables, també coneguts com PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle), i els no endollables, denominats híbrids autorecarregables, comparteixen la capacitat de circular en zones de baixes emissions. Tanmateix, es diferencien a les etiquetes que indiquen els seus nivells de compliment ambiental.

Els híbrids endollables destaquen pels seus beneficis quan es té accés a endolls o punts de recàrrega per a recàrregues periòdiques. En recarregar de manera regular, s’obté una autonomia superior als 40 quilòmetres en manera elèctrica.

Optar per híbrids endollables representa una elecció més sostenible, segons el concessionari especialitzat en vehicles d’ocasió Cars&Cars, ja que permeten recórrer distàncies més llargues en manera elèctrica, disminuint tant el consum de combustible com les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en comparació amb vehicles de combustió amb característiques similars.

La versatilitat a la conducció es tradueix en la capacitat d’utilitzar el motor elèctric en entorns urbans i en trajectes curts per carretera, adaptant-se així a diversos escenaris i condicions de maneig. Durant la conducció, la suavitat i el silenci són possibles gràcies al motor elèctric, oferint una experiència beneficiosa tant per als qui viatgen al vehicle com per a l’entorn, en minimitzar l’impacte sonor.

Quant a les consideracions econòmiques, els propietaris d’híbrids endollables obtenen avantatges com l’estalvi en impostos i facilitats per estacionar en àrees regulades o fins i tot utilitzar carrils d’alta ocupació (BUS VAO), optimitzant així els seus desplaçaments diaris.

Híbrids autorecarregables

Els híbrids autorecarregables estan equipats amb un motor elèctric que possibilita la circulació exclusiva en manera elèctrica, encara que limitada a distàncies no superiors a uns centenars de metres, depenent del model. No és necessari dependre d’un endoll per recarregar la bateria d’aquests vehicles, la qual cosa evita l’increment del consum elèctric tant a casa com als punts de recàrrega. A més, en entorns urbans, aquests automòbils presenten un consum reduït gràcies a la frenada generativa. Aquest innovador sistema implica aprofitar l’energia cinètica del vehicle durant la desacceleració per recarregar la bateria, aconseguint que el motor de combustió no hagi d’intervenir.

Com a resultat, ofereixen no només eficiència en l’ús de l’energia, sinó també un nivell d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle considerablement inferior en comparació amb els cotxes de combustió que comparteixen característiques similars. Aquesta combinació de característiques contribueix no només a la sostenibilitat ambiental, sinó també a un rendiment més eficient i econòmic en la mobilitat diària.

Aquests vehicles gaudeixen de beneficis fiscals i de circulació gràcies a l’etiqueta ECO, la qual cosa suposa una opció atractiva per a aquells conductors preocupats pel medi ambient i que a més miren la seua butxaca.

Dins d’aquesta categoria es troben els cotxes microhíbrids o mild hybrid, que compten amb limitacions en no permetre l’ús exclusiu de la manera elèctrica. Al seu lloc, el motor elèctric, de capacitat reduïda, actua com una ajuda addicional al motor de combustió, aconseguint així una disminució en el consum de combustible.

Quin elegir-ne??

L’elecció entre un híbrid endollable i no endollable depèn del perfil d’ús del conductor. Els endollables són ideals per a desplaçaments urbans i interurbans de 40 a 100 km, sempre que existeixin punts de recàrrega accessibles. D’altra banda, els no endollables són més eficients per a aquells que recorren més de 50 km diaris o superen els 100 km en cada trajecte, oferint un estalvi significatiu en el consum de combustible.