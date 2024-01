Els museus més visitats del món

detail.info.publicated Redacció l

L'any passat, el Museu del Louvre de París va tornar a ser el més visitat del món. L'assistència es va incrementar un 173%, al passar de 2,82 milions de visitants el 2021 a 7,73 milions l'any següent, segons dades del Theme Index and Museum Index 2022. Els Museus Vaticans van ocupar el segon lloc del rànquing, amb 5,08 milions de visitants, un 215% més que el 2021. Completa el podi el Museu d'Història Natural de Londres, visitat el 2022 per 4,65 milions de persones.

A la llista dels deu museus més visitats el 2022 hi ha lloc per a una pinacoteca espanyola: el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de Madrid ocupa la desena posició. Inicialment concebut com una prolongació del Museu del Prado al cobrir el període des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, la galeria compta amb obres d'artistes com Dalí, Picasso o Miró. El 2022 va rebre 3,06 milions de visitants, un 84% més que el 2021.