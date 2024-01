La rua de Carnaval de Tàrrega ja compta amb 1.300 inscrits

La rua de Carnaval de Tàrega compta ja amb 1.300 persones inscrites en 47 comparses a falta de dos dies per tancar les inscripcions, mentre que el ComerçToltes té una desena de comerços inscrits. Des de la Comissió Carnestoltes 2024, liderada per l’Associació Agrat, preveuen que la rua tornarà a ser multitudinària. Mònica Briansó, de la comissió, va explicar que en aquesta edició “la Reina Carnestoltes presentarà les 11 bases del xicletisme, un nou règim absolutista que es vol instaurar a la ciutat” entre el 7 i l’11 de febrer: una nova Tàrrega rosa i lliure, tal com proclama el lema del Carnaval.

Per la seua part, Llorenç Corbella, també de la comissió, va presentar algunes de les novetats, com la reubicació de la pujada del burro al campanar divendres a la tarda en horari familiar després de la cercavila infantil i la recuperació de la històrica Batalla de Guixos divendres a la nit per als joves.Quant al discurs de la Reina Carnestoltes després de la rua de dissabte, Corbella va assenyalar que serà “el sermó més curt” de la història. L’apartat infantil estarà liderat un any més per Cruma i protagonitzat per quart any consecutiu per la Toltes. Entre les novetats, demà s’estrenarà la cançó Som - Poca-soltes. A Fraga, la sortida al carrer de Casimiro i Casimira el 6 de febrer marcarà l’inici de la celebració del Carnaval, que s’allargarà fins al 14. El dia 10 tindrà lloc la jornada central de la festa, amb la gran rua encapçalada pel grup de Mascres i els premis a les millors disfresses. A la nit, se celebrarà la Night Party al pavelló del Sotet.