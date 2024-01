Cérvoles Celler recull un premi a la innovació

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Cérvoles Celler de la Pobla de Cérvoles, pertanyent a la DO Costers del Segre, va rebre dilluns el premi a la innovació en el certamen 11+1 Magníficos 2024. El guardó, que va recollir a Madrid Tomàs Cusiné, distingeix la gestió sostenible de les parcel·les orgàniques d’aquest celler, replantades amb varietats mediterrànies com la macabeu o la garnatxa tinta; el treball de recuperació de varietats ancestrals com per exemple la trobat; o la recerca de recursos hídrics per tal de garantir la qualitat dels vins, entre altres accions.