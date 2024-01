Els Mossos alerten d'una estafa que suplanta la DGT

detail.info.publicated Redacció

"Que no t'espantin, no tens cap multa, almenys aquesta en què suplanten la DGT", és el missatge del compte d'X dels Mossos d'Esquadra. "Volen els teus diners i les teves dades personals", afegeixen, juntament amb una captura de pantalla del missatge que reben les potencials víctimes de l'estafa.

Amb l'objectiu de donar més credibilitat al missatge, els estafadors mostren un enllaç des del qual en teoria es pot consultar la multa en qüestió. Però qui cliqui sobre aquest enllaç serà redirigit a una pàgina web que s'assembla a l'oficial però que no ho és, on demanen a l'usuari una sèrie de dades personals per fer el pagament d'aquesta multa: nom, cognoms, adreça, data de naixement, telèfon, correu electrònic, etc... Dades totalment innecessàries per pagar una multa però que serviran perquè els estafadors puguin fer-se passar pels usuaris que hagin caigut en la trampa en qualsevol situació i fins i tot vendre aquesta informació a terceres persones.