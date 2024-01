Un estudi revela la relació entre la sobreexposició a una proteïna i els càncers de mama i pulmó

detail.info.publicated ACN

Especialistes del grup d'investigació Atypical Cyclins de la Universitat Internacional de Catalunya han liderat un estudi que constata que la sobreexposició de la Ciclina I (CCNI), una proteïna relacionada amb la multiplicació cel·lular, augmenta la proliferació de cèl·lules tumorals de càncers de mama, tant in vitro com in vivo, i de pulmó in vitro. L'informe apunta també que nivells elevats d'aquesta proteïna en casos de càncer de mama cel·lular triple negatiu, un dels més agressius, produeixen tumors més grans en animals. La investigació s'ha publicat a la revista 'Molecular Oncology'. La troballa implica una nova diana terapèutica tant pel que fa a fàrmacs actuals com per desenvolupar nous tractaments contra el càncer.

Les cèl·lules tumorals es caracteritzen per un descontrol de la proliferació cel·lular. Unes proteïnes clau que governen el cicle cel·lular són les CDKs i ciclines, i la majoria d'aquestes funcionen com a oncogens en diversos càncers. És a dir, activen la proliferació de la cèl·lula tumoral.

Dins de les ciclines existeix el grup de les ciclines atípiques, que presenten peculiaritats estructurals i funcionals diferents de les ciclines conegudes fins al moment. Això fa que hi hagi menys informació i estudis sobre elles. Tot i això, algunes investigacions ja suggerien que aquest tipus de proteïnes estan sobreexposades en alguns càncers, augmentant la proliferació de cèl·lules tumorals, tot i que no estava clar si aquests efectes eren per una interacció amb altres CDKs.

En aquest estudi, els autors han determinat que la Ciclina atípica I forma parella amb CDK6, una de les més rellevants del cicle cel·lular i una diana farmacològica aplicada amb èxit en diversos càncers, segons han explicat les investigadores que han liderat l'estudi, les doctores Eva Quandt i Núria Masip.

La troballa implica una nova diana terapèutica tant pel que fa a fàrmacs actuals inhibidors de CDK6 com per desenvolupar nous tractaments contra el càncer.

Els investigadors del grup continuaran treballant per caracteritzar millor la parella CDK6-CCNI, comprovar si té una participació en altres tumors i analitzar si és possible inhibir la seva activitat amb fàrmacs ja existents o és necessari desenvolupar-ne de nous.