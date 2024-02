IA per lluitar contra el càncer

detail.info.publicated Laura García REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha desenvolupat quatre algoritmes d’intel·ligència artificial per millorar el diagnòstic del càncer de mama a partir de quatre biomarcadors propis d’aquest tumor (HER2, Ki67, receptors d’estrògens i receptors de progesterona) i la xarxa hospitalària de l’ICS ja ha aplicat aquesta tecnologia a uns 600 possibles casos de càncer, segons va informar ahir en un comunicat. Les mostres pertanyen als serveis d’anatomia patològica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Bellvitge de l’Hospitalet, Doctor Trueta de Girona, Germans Trias de Badalona, Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa i Vall d’Hebron de Barcelona.

El doctor Xavier Matias-Guiu, cap d’Anatomia Patològica de l’Hospital Bellvitge i de l’Arnau, va explicar ahir a SEGRE que aquesta innovació permet més precisió per a un millor pronòstic gràcies a la digitalització. Així mateix, va destacar que permet que els centres puguin compartir casos a temps real. Aquest avenç permet la quantificació més precisa de cèl·lules tumorals i es treballa per poder també desenvolupar algoritmes per al diagnòstic del càncer de pulmó, per al qual l’Arnau ha compartit mostres.Això ha permès posar en marxa la xarxa d’anatomia patològica més gran d’Europa, ja que ara els 168 professionals de patologia d’aquests centres poden compartir casos, diagnòstics i coneixements en temps real. L’ICS ha firmat un conveni amb la Universitat Politènica de Catalunya per desenvolupar aquests algoritmes en el marc del projecte Digipàtics. Aquest projecte ha permès digitalitzar més de 2 milions de vidres amb preparacions histològiques (són mostres microscòpiques de teixits i cèl·lules), que conformen una gran base de dades de casos per a la investigació i la docència.

«Anem cap a la cronificació de la malaltia»

El doctor Alberto Rodrigo, facultatiu especialista en Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, va destacar ahir que el camí en el tractament del càncer va “cap a la cronificació de la malaltia”. En aquest sentit, va assenyalar que ja s’ha aconseguit en pacients amb tumors com el de pulmó, gràcies a les teràpies dirigides i a la immunoteràpia, i que per a aquest tumor hi ha un major diagnòstic precoç pel cribratge. Rodrigo va avalar que gràcies a la investigació hi ha nous tractaments i medicaments que milloren la supervivència davant del càncer, encara que va assenyalar que en casos com el tumor de pàncrees “encara queda molt per fer i hi ha poques novetats”. Segons Rodrigo, els tumors més freqüents a Lleida són els de mama, pulmó i còlon.

Concert amb catorze corals dissabte vinent a Alpicat

Catorze corals de les comarques lleidatanes uniran les seues veus aquest dissabte per recaptar fons contra el càncer al pavelló municipal d’Alpicat. El recital començarà a les 18.00 hores i reunirà més de 200 persones a sobre de l’escenari. Serà l’acte central a Ponent del Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora el 4 de febrer amb el lema Tots contra el càncer, per contribuir a superar el 70% de supervivència d’aquesta malaltia l’any 2030. Les entrades tenen un preu de deu euros i tots els beneficis es destinaran a la cartera de serveis gratuïts que ofereix a pacients i familiars l’Associació contra el Càncer de Lleida. “Un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer al llarg de la seua vida”, va assegurar ahir la gerent de l’entitat, Eva Figuera, que va destacar que “entre els casos que atenem hem detectat pacients més joves i que arriben en estadis més avançats de la malaltia”. Respecte a la campanya, més d’una vintena de clubs esportius de la demarcació portaran un braçalet verd “de l’esperança”. També se sumaran més de sis-centes farmàcies lleidatanes per mostrar el seu suport en la lluita contra el càncer.