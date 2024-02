El judici a Dani Alves només serà a porta tancada quan declari la denunciant

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El judici al futbolista Dani Alves per presumptament agredir sexualment una jove en una discoteca de Barcelona només serà a porta tancada quan declari la denunciant, i la resta de la vista no podrà gravar-se ni emetre's en mitjans de comunicació.

Ho ha acordat l’Audiència de Barcelona en una interlocutòria aquest dijous, consultada per Europa Press, en resposta a la Fiscalia i l’acusació particular, que van demanar que el judici es fes íntegrament a porta tancada, és a dir, sense públic a la sala i sense que els periodistes poguessin escoltar-lo ni retransmetre'l.

El judici està fixat per a la setmana que ve, de dilluns a dimecres, i el tribunal ha optat per blindar únicament la declaració de la denunciant com a manera de protegir la seua intimitat, i amb la mateixa finalitat ha afegit altres condicions.

En aquest sentit, el tribunal ha ordenat que totes les persones que intervinguin en el judici (el mateix Alves, advocats, testimonis i pèrits) es refereixin a la víctima com "la denunciant", sense dir el seu nom ni cognoms.

Encara que es farà a porta tancada, la declaració de la dona es gravarà com prova, i "per evitar que posteriorment es pugui filtrar la seua imatge o la seua veu", l’enregistrament es farà amb la veu distorsionada i la imatge pixelada.

Quan declari en el judici, la denunciant estarà separada d’Alves per una mampara per evitar que hi hagi contacte visual entre ells.

Sense enregistrament de l’interrogatori

Quant a la cobertura mediàtica, els periodistes podran escoltar i relatar el contingut del judici , però no gravar-lo ni retransmetre imatges ni enregistraments d’àudio del que passi a la sala, inclòs l’interrogatori al futbolista.

El tribunal sí que permetrà que els periodistes prenguin fotografies i imatges de recurs just a l’inici del judici, abans que els implicats intervinguin.

Els magistrats han prohibit "expressament" divulgar o publicar informació sobre la intimitat de la dona o dades que puguin facilitar identificar-la, i també ha aclarit que els periodistes no podran prendre imatges d’ella o els seus familiars propers que intervinguin en el judici.

Per prendre aquesta decisió, el tribunal ha tingut en compte el principi de publicitat de les actuacions judicials, recollit en la llei i a la Constitució, així com les limitacions que preveu l’Estatut de la Víctima per protegir-les.

Alves està acusat de presumptament agredir sexualment la jove en un bany de la discoteca Sutton el 30 de desembre de 2022, i s’enfronta a una petició de condemna a 9 anys de presó per part de Fiscalia i de 12 anys per part de l’acusació particular, que exerceix la denunciant.