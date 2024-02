El 76% dels espanyols veu en la falta d’aparcament el problema més gran de la mobilitat a la seua ciutat

detail.info.publicated EUROPA PRESS



El 76% dels espanyols considera que la falta d’aparcament és el problema més gran de mobilitat que té la seua ciutat, per sobre del trànsit (39%), la falta de transport urbà (23%) o la prohibició de circular als vehicles sense etiqueta (6%), segons dades extretes de l’'Informe Hàbits de Mobilitat i Aparcament a Espanya' elaborat per l’app d’aparcament EasyPark.

L’estudi revela així mateix que un 50% dels conductors enquestats creu que l’aparcament regulat, és a dir, l’estacionament de pagament en superfície, és beneficiós per a la seua ciutat perquè ajuda a millorar el flux de circulació i el trànsit, davant del 47% que opina que no és útil.

Per mida de ciutat, els conductors que viuen en urbs d’entre 100.000 i 500.000 habitants són aquells que donen més suport ales zones regulades, seguits dels de nuclis urbans de més de 500.000 persones.

La meitat dels conductors han sentit parlar d’Apps per aparcar

Així mateix, de l’informe es desprèn també que el 52% dels conductors coneixen o han sentit parlar de les aplicacions per pagar l’aparcament, però només el 33% les han utilitzat l’últim any.

Sis de cada deu conductors al·leguen que no utilitzen les zones regulades i, per tant, no les necessiten; el 24% no està familiaritzat amb les aplicacions; el 18% creu que té ja massa aplicacions i no en vol més i el 8% no vol que se sàpiga on és o què fa.

Per edats, els joves d’entre 25 i 34 anys són els que estan més familiaritzats amb aquest tipus d’apps, seguits per la següent franja d’edat, de 35 a 44 anys. Per la seua part, els majors de 65 i els joves de 18 a 24 anys són els que menys les coneixen.