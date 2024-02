Reparació de les víctimes d'abusos a l'Església

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha aprovat la creació d’una comissió d’arbitratge, prevista en el pla de reparació integral a les víctimes d’abusos a l’Església, per estudiar les denúncies presentades a les oficines de les diòcesis que no tinguin recorregut en l’àmbit judicial, bé perquè hagin prescrit o perquè l’agressor hagi mort. Així ho va anunciar ahir el secretari general de la Conferència Episcopal, César García Magán. La comissió tindrà àmbit estatal i estarà formada per diferents perfils, entre els quals hi haurà “reconeguts experts i amb pluralitat de procedències”, des de l’àmbit jurídic, civil i canònic fins a metges i psicòlegs, va explicar.

García Magán va avançar que es crearà també una comissió d’experts que faci el treball de baremació per als casos en els quals es reclami una reparació econòmica. En el plenari del març s’aprovarà aquest pla de reparació i després es faran efectives les compensacions econòmiques a partir de l’estudi que, cas per cas, faci la comissió d’arbitratge. Tanmateix, va advertir que reduir la qüestió de la reparació només al pla econòmic és “una mercantilització de les víctimes”. A la seua auditoria, la CEE reconeix nou casos d’abusos a menors a la província de Lleida (tres a cada diòcesi), sense concretar les víctimes, que l’informe del Defensor del Poble va xifrar en un total de quinze en vuit casos.