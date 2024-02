La CGT protesta contra les condicions laborals “precàries” en el sector social

Un grup de persones convocades pel sindicat CGT es van concentrar ahir davant de la delegació de Treball a Lleida per protestar contra l’acomiadament d’un psicòleg social per part de Salut Mental Ponent i exigir unes condicions laborals “dignes” en el tercer sector. Segons van explicar, amb aquesta decisió l’entitat renuncia al projecte Activa’t per la Salut Mental que beneficiava unes 220 persones a l’any. “L’acomiadament es produeix en un context d’acció sindical, ja que fa uns mesos des de la secció social de CGT vam denunciar a Inspecció de Treball la precarietat laboral a l’entitat, on la majoria de personal està contractat en categories inferiors i consten com a conserges o caps de consergeria”, van assegurar. Aquest diari va intentar contactar sense èxit amb Salut Mental Ponent. D’altra banda, el Col·legi d’Educadores Socials de Catalunya va reclamar ahir a les administracions la revisió “exhaustiva” de les seues condicions laborals i l’augment “urgent” de la seguretat en el treball després que un home s’emportés a punta de pistola el seu fill tutelat en un centre a Lleida.