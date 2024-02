El govern espanyol planteja portar en vaixell a Catalunya aigua dessalinitzada de Sagunt

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, plantejarà al conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, la possibilitat de portar en vaixell a Catalunya aigua dessalinitzada a la planta de Sagunt, al País Valencià, segons ha avançat ‘El Confidencial’. Es faria a través del Port de Barcelona, que ja està preparat per rebre aigua en vaixells. El volum que es podria portar arribaria als 7 hectòmetres cúbics a l’estiu, segons publica ‘El País’. El sistema Ter-Llobregat va entrar en emergència el passat divendres. La planta de Sagunt està gestionada per Acuamed, que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Ribera i Mascort es reuneixen dilluns a Barcelona per abordar la crítica sequera que pateix Catalunya. El sistema Ter-Llobregat va entrar en emergència el passat divendres. La planta de Sagunt està gestionada per Acuamed, que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica.

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha confirmat el plantejament del govern espanyol, que la pròpia ministra li ha comunicat i que ell accepta com una mostra de “solidaritat entre regions”. "Estic a favor de la solidaritat hídrica entre regions, que l’aigua dessalinitzada tingui un ús prioritari i gairebé exclusiu per a emergències de consum de boca, no per a regadiu”, ha indicat en declaracions al diari ‘ABC’.

Mazón també ha explicat que li ha plantejat a Ribera l’emergència a l’Albufera, i li ha demanat que garanteixi que esta sobreexplotació de la dessalinitzadora de Sagunt no afecti a la salmorra.

Posteriorment, fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica han confirmat la trucada de Ribera a Mazón traslladant-li el plantejament de Sagunt. Les mateixes fonts han destacat la “sintonia i esperit de col·laboració en un assumpte tan seriós com la sequera”.

El conseller Mascort ja va apuntar dimarts passat que la relació amb el ministeri "és molt fluida", i va detallar que, entre els temes que posaran sobre la taula, hi ha la possible arribada d'aigua d'altres indrets de l'Estat. "La col·laboració és màxima i segur que trobarem la fórmula perquè, si és necessari, portem aigua", va indicar.

Sobre l'arribada de vaixells carregats d'aigua, el conseller va recordar que el Govern treballa des de fa mesos en aquest escenari i manté contactes amb navilieres, per assegurar-ne la disponibilitat, així com amb diversos territoris, amb l'objectiu que el país "estigui a punt" en cas que sigui necessari. "No és tan rellevant d'on ve, sinó que ho tinguem tot preparat", va defensar. Així mateix, va assegurar que es tractarà d'una "solució d'emergència" que subministrarà aigua a infraestructures crítiques, com poden ser els hospitals. En tot cas, això no passaria abans de l’estiu.