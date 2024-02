Europa estreny el cèrcol al contingut il·lícit a la xarxa, als patrons foscos i a l’accés al porno

detail.info.publicated EFE

Europa estreny el cèrcol a les grans plataformes digitals i el suport jurídic que protegeix els consumidors i als col·lectius més vulnerables fa un pas més el febrer amb l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Serveis Digitals, que posa límit -encara més- als continguts il·lícits, als patrons foscos i a l’accés al porno.

Així, les plataformes en línia “de molt gran mida” (aquelles que són utilitzades per almenys el 10 % dels 450 milions d’europeus) deuen ja complir requisits més exigents per evitar la proliferació de continguts falsos, per assegurar la transparència dels seus algoritmes i per augmentar la protecció dels consumidors davant els patrons foscos (els recurrents “només queda una habitació com la que estàs buscant”), els productes il·legals i les falsificacions.

I això implica, per exemple, que els tres portals principals de pornografia a internet (Pornhub, Stripchat i XVideos) -que superen aquest 10 % per tenir més de 45 milions d’usuaris mensuals- estan obligats per llei a adoptar mesurades per protegir els menors i evitar d’una forma efectiva que puguin accedir a aquests continguts, la qual cosa inclou la implementació d’instruments de verificació d’edat més sofisticats que la simple “autodeclaració”.

La llei, que des del pròxim 17 de febrer serà d’obligat compliment per a tots els països de la UE i per a totes les empreses que presten serveis a Europa, obliga a les plataformes, cercadors i empreses a ajustar els seus algoritmes a les preferències dels consumidors, de manera que aquests puguin triar els continguts que vulguin veure sense que primi sempre l’historial de recerques.

Prohibit personalitzar anuncis per a menors

I encara que les plataformes i les empreses podran continuar recopilant informació sobre les preferències i els interessos dels “navegants” i de consumidors a través d’aquests algoritmes i de la intel·ligència artificial i podran “conèixer” els seus perfils per personalitzar els seus anuncis, aquesta pràctica -la de personalitzar els anuncis- queda prohibida en el cas dels nens i dels joves menors d’edat.

Els patrons foscos (“només queden tres places en aquest avió”; “les entrades s’estan esgotant”) que tracten de precipitar-se les compres estaran a partir d’ara més regulats, hauran sempre d’ajustar-se a la veritat i els usuaris podran amb més facilitat denunciar la seua utilització i el seu abús.

Entre els principals objectius del Reglament que entra ara en vigor destaquen, a més d’una protecció més gran dels consumidors, les normes per fer front als continguts i als productes il·lícits, als discursos d’odi, a la desinformació, les falòrnies i la manipulació.

Però el Reglament Europeu incideix sobretot en la protecció dels menors, i les plataformes en línia de “molt gran mida” (Instagram, TikTok o YouTube) i els motors de cerca de gran mida (Google o Bing) estan ja obligats a reforçar la protecció dels drets dels usuaris, a garantir la seua seguretat i a frenar la difusió de continguts il·lícits o inapropiats -algunes d’aquestes tecnològiques ja han començat a aplicar mesures-.

La norma posa l’accent en tractar de garantir la seguretat dels menors davant dels riscos que corren quan estan a internet, com l’accés al porno, l’assetjament, la fustigació, les informacions falses, els continguts inapropiats o les persones que es fan passar per altres.

I per a això, les plataformes digitals han ja d’avaluar els possibles riscos per als nens o joves que utilitzin els seus serveis i adoptar mesures que serveixin per minimitzar aquests riscos, similars als que ja s’utilitzen en altres àmbits (com les categories d’edat a les pel·lícules de cine o als videojocs) o davant altres perills (l’alcohol o el tabac).

Els menors, especialment protegits

El reglament europeu va començar a aplicar-se en 2022 i les plataformes digitals i els motors de cerca més grans ja han hagut d’implementar moltes de les mesures previstes en la llei per protegir els consumidors, especialment als menors, però a partir d’ara totes, incloses les més petites, han de complir els mateixos requisits.

Dades de la mateixa Comissió Europea revelen que algunes de les més grans (Snapchat, Google, Youtube, Instagram o Facebook) ja han adoptat mesures i no permeten als anunciants per exemple mostrar publicitat personalitzada que s’ajusti als perfils dels menors d’edat; o que TikTok i Youtube converteixen de forma automàtica en “privades” els comptes dels menors de 16 anys perquè només els seus contactes puguin veure els seus vídeos.

El reglament de Serveis Digitals -que preveu multes que poden assolir fins el 6 % dels beneficis globals de l’empresa que incompleixi- se suma a un ampli entramat legislatiu europeu i nacional, que es completa entre altres lleis amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (ja en vigor), que protegeix les persones quan estan cedint les seues dades i al qual se sumarà la futura llei d’Intel·ligència Artificial.

Encara que li queda un llarg recorregut, la Llei europea d’Intel·ligència Artificial -primera del món- permetrà o no l’ús d’aquesta tecnologia en funció del risc que suposi per a les persones, i prohibirà, per exemple, els sistemes de reconeixement o de categorització biomètrica per creences polítiques, religioses, filosòfiques o per la raça i l’orientació sexual de les persones.