Europa cridarà ‘Zorra’ al maig de la mà de Nebulossa

Europa cridarà Zorra el proper mes de maig a Malmö. La cançó del duo Nebulossa va guanyar ahir el Benidorm Fest i representarà Espanya a Eurovisió, agafant el relleu de Blanca Paloma. L’altre favorit, St. Pedro, amb Dos extraños, va quedar en segona posició. La d’ahir va ser la final més oberta del certamen. Per primera vegada en les tres edicions del concurs, el jurat va provocar un empat en les dos primeres posicions a l’atorgar 86 punts tant a Nebulossa com a St. Pedro. Per això, els vots decisius van ser els del panell demoscòpic i els del televot. La polèmica de la nit va arribar amb Almácor, que va tenir problemes tècnics amb els seus Brillos latinos. El públic va demanar, entre esbroncades, que pogués repetir la seua actuació, una cosa que finalment no va succeir.