Un lleidatà compra objectes que van ser de Mercury

El jove lleidatà Adrià Codinas ha ampliat la seua col·lecció d’objectes personals del líder de Queen, Freddie Mercury (1946-1991), amb l’adquisició de cinc peces de roba que el cantant va lluir als escenaris entre 1982 i 1985, quatre de les quals van ser pintades a mà pel mateix Mercury. Codina va comprar aquestes peces el setembre de l’any passat a Londres, quan la casa de subhastes Sotheby’s va posar a la venda més de 1.500 objectes que el cantant va reunir a casa seua, Garden Lodge. El lleidatà va explicar que, després de la subhasta, va conèixer alguns col·leccionistes internacionals que també van participar en la licitació i va aconseguir recomprar unes targetes de Nadal que el mític cantant enviava als seus amics, així com unes felicitacions nadalenques del 1984 que la banda de rock mai va arribar a enviar. En aquestes últimes targetes, Queen presentava el seu darrer single Radio Ga-Ga, cançó de la qual fa just uns dies es va complir 40 anys del llançament. Les felicitacions estan firmades pel líder de la banda i també les havien de firmar la resta de membres, tot i que finalment el projecte no es va materialitzar i van quedar guardades a Garden Lodge. Codina va aconseguir també un dels mocadors personals de Mercury, amb la inicial de l’artista. El jove viatjarà la setmana que ve a Milà per conèixer el qui va ser el road manager de Queen entre els anys 1975 i 1986.