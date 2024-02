El 83% dels consumidors consideren que la rebaixa de l'IVA en aliments bàsics ha estat ineficaç, segons Facua

detail.info.publicated EUROPA PRESS

El 83,3% dels consumidors consideren que la rebaixa de l'IVA en aliments bàsics i la prohibició de pujar marges de beneficis en els preus ha estat ineficaç, segons una enquesta de Facua-Consumidores en Acción.

Així, en un comunicat emès aquest dimarts, Facua-Consumidors en Acció ha reclamat al govern espanyol l'aplicació de preus màxims als aliments bàsics per evitar l'especulació i el perjudici als consumidors.

Així mateix, l'associació urgeix al ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, l'obertura d'una investigació per obtenir "informació" per part de les cadenes de distribució sobre els motius de les pujades dels aliments, i que cas de no acreditar l'absència d'increments als marges, els obri expedients sancionadors.

En concret, l'enquesta ha subratllat que la fixació de màxims als preus és la mesura més reclamada pels ciutadans davant les pujades, ja que hi opten el 47,5% dels enquestats, 13 punts més que fa un any.

En canvi, la segona opció, preferida pel 16,3% dels enquestats, és baixar l'IVA encara més, mentre que el 13,7% prefereix l'opció d'imposar impostos als grans establiments pels beneficis extraordinaris, i el 6, 2% optaria per imposar els impostos a les grans marques d'alimentació.

Per part seva, només un 5,6% dels enquestats es decanta per lliurar un xec a les famílies amb menys recursos com a mesura més beneficiosa per combatre les pujades de preus dels aliments.

L'enquesta, en què han participat 3.252 consumidors de tot Espanya, ha estat realitzada per Facua-Consumidores en Acción entre el 15 de gener i el 6 de febrer del 2024.