Brussel·les proposa reduir un 90% les emissions el 2040 però evita fixar cap objectiu per a l'agricultura

La Comissió Europea ha proposat aquest dimarts als estats membre reduir un 90% les emissions de CO2 respecte al 1990 com a objectiu intermedi per aconseguir la neutralitat climàtica el 2050. La Llei Climàtica Europea ja establia una reducció de les emissions d'almenys un 55% el 2030 i ara l'executiu comunitari ha evitat anar més enllà del 90% per al 2040, després que diversos esborranys plantegessin la possibilitat de fixar "almenys un 90%". La proposta final també evita plantejar un objectiu de reducció d'emissions per a l'agricultura, tal com sí plantejaven alguns esborranys.

En plena onada de protestes dels agricultors contra, entre d'altres, les regulacions mediambientals, la Comissió Europea ha tret de la proposta final l'objectiu que el sector hagi de reduir en un 30% les emissions el 2040, una xifra que sí recollien alguns esborranys. "El marc de les polítiques haurà de garantir una contribució equilibrada i rendible de tots els sectors a la reducció d'emissions", es limita a dir la proposta. També hi han quedat fora algunes recomanacions que es feien als consumidors, com reduir el consum de carn.

En el document, la Comissió Europea defensa, davant el malestar per les polítiques climàtiques, que l'objectiu per al 2040 es proposa seguint els "consells dels experts". A més, argumenta que mantindrà la UE en la "cursa" en la transició verda i la farà econòmicament més resilient als riscos derivats del canvi climàtic. També defensa que contribuirà a abandonar les "dependències crítiques" dels combustibles fòssils i a la "competitivitat" en la indústria verda.

"Diàleg estratègic" amb els sectors afectats

En aquest sentit, l'executiu comunitari remarca que per aconseguir l'objectiu de reducció d'emissions s'ha de garantir la competitivitat de la indústria europea, que garanteixi la igualtat de condicions amb els socis de fora de la UE i "posar més el focus" en què la transició verda "no deixi ningú enrere". Davant les propostes dels agricultors, Brussel·les també subratlla la importància de tenir un "diàleg estratègic" amb els sectors afectats, entre ells l'industrial i l'agrícola.

Per aconseguir l'objectiu de reduir un 90% les emissions el 2040, Brussel·les planteja diferents estratègies, com tenir un sistema energètic "resilient i descarbonitzat" a edificis, transport i indústria, que la política climàtica sigui considerada una política d'inversions, tenir infraestructures de transport i emmagatzematge d'hidrogen i CO2 i generar una "revolució industrial competitiva" basada en l'eficiència dels recursos, la descarbonització i les energies verdes.

Entre els beneficis que tindrà l'objectiu de reducció d'emissions el 2040, defensa la Comissió Europea, hi ha que "el cost de la inacció serà més gran", que dona "predictibilitat i certesa" a ciutadans i indústries i que "reforça la competitivitat". Brussel·les també subratlla que aporta autonomia estratègica i seguretat energètica en reduir la dependència dels combustibles fòssils i que salvarà vides.

En tot cas, serà la pròxima Comissió Europea l'encarregada de fer una proposta legislativa per incloure l'objectiu de reducció d'emissions per al 2040 en la Llei Climàtica Europea. Serà, així, després de les eleccions europees del juny, en les quals es preveu que les polítiques climàtiques tinguin un paper central en el debat.