Eurovisió afirma que la cançó 'Zorra' és apta per representar Espanya

La Unió Europea de Radiodifusió (EBU), organitzadora del festival d’Eurovisió, ha confirmat aquest dilluns que la cançó titulada 'Zorra' que representarà Espanya en aquest certamen musical és apta per participar aquest any, davant la polèmica que ha aixecat en una part del públic i alguns sectors del feminisme.

"EBU entén que hi ha moltes interpretacions del títol de la cançó elegida per RTVE per representar Espanya (...) considerant el seu ús previst en el context de la lletra i el missatge de la cançó, tal com ens l’ha explicat RTVE, hem arribat a la conclusió que la cançó és apta per participar en el concurs d’aquest any", assenyala en resposta a una consulta realitzada per EFE.

En regles aplicables al concurs en anys anteriors s’advertia que es vetarien insults o altres tipus de llenguatge inacceptable en les lletres de les cançons.

Així mateix, en l’apartat sobre 'Valors i Integritat’ de les regles vigents per a aquest any s’indica que Eurovisió tindrà la responsabilitat de vetllar perquè "cap concursant, delegació o país sigui discriminat i/o no ridiculitzat de cap manera".

La resposta dels organitzadors a la pregunta de si alguna d’aquestes clàusules eren aplicables al cas de la cançó 'Zorra' indica que la posada en context del seu contingut i lletra han satisfet els dubtes que podien haver sorgit, sense entrar en més detalls.

L’EBU afegeix en la seua declaració que la posada en escena de la cançó al maig per part del grup Nebulossa, així com d’altres actes en què hagi de participar, acordaran amb els productors pròximament.