Feministes, en contra de 'Zorra' per a Eurovisió: "No és cultura, és l’exalçament del masclisme més barroer"

Diversos col·lectius feministes s’han mostrat en contra de la cançó 'Múrria', interpretada pel duo Nebulossa i triada per representar Espanya al festival d’Eurovisió.

"L’exaltació del sexisme, la misogínia, i la banalització de la violència representarà Espanya. Aquest és el panorama. No és cultura, és l’exalçament del masclisme més barroer. Veureu les vostres filles reivindicant-se 'zorras’", ha assegurat en un missatge a la xarxa social X l’activista feminista i exportaveu d’Igualtat del PSOE al Congrés, Ángeles Álvarez.

En la mateixa línia s’ha mostrat l’Alianza Contra el Borrado de las Mujeres que ha criticat que els mitjans titllin el missatge de la cançó d’"empoderant". "Diuen els mitjans que la misogínia i la barroeria són empoderants (per a les dones) i molt molt feministes. El so de fons són desenes de veus cridant zorra a una dona. El cost de #BenidormFest 2023 per a les arques (públiques) de RTVE va ser de més de 4 milions de ?", ha recalcat l’organització.

També ha criticat que la paraula "zorra", la utilitzen "freqüentment" els "agressors sexuals", "assetjadors" i "maltractadors".

Així mateix, ha exposat que la cançó és "degradant", que "banalitza la violència contra les dones" i "vulnera" la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat, la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

L’organització de dones s’ha dirigit al Govern d’Espanya, així com al Ministeri d’Igualtat i al Ministeri d’Educació, per preguntar-los "si són conscients de com afectarà a les nenes que els nois les insultin utilitzant una cançó avalada per un organisme estatal com és RTVE i, en les últimes hores, pel president del Govern".

D’altra banda, la Confluencia Movimiento Feminista, que reuneix grups feministes de diversos territoris, ha exigit que "rectifiquin" i "que no es presenti la cançó Guineu a Eurovisió". Per a això, ha compartit l’enllaç del web de l’Institut de les Dones per deixar "queixes massives". Es tracta d’organitzacions pertanyents al feminisme que rebutja l’autodeterminació de gènere (Llei Trans), defensa l’abolició de la prostitució i és contrari a la gestació subrogada.

Redó afirma que és "divertida" i "trenca motllos"

Tanmateix, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha afirmat aquest dilluns que la cançó és "divertida", que "trenca amb motllos i amb l’edatisme", després d’haver-se reunit amb la presidenta d’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIM), Cristina Andreu.

"És una cançó divertida, que trenca estereotips, trenca motllos, trenca amb l’edatisme. En aquest sentit la cultura i en general la música ha d’anar un pas per davant", ha afegit Redó.

A més, la ministra considera que la cançó "representa molt bé Espanya", ja que és una "demostració" de la "pluralitat" i "diversitat".

Tambe s'hi ha mostrat a favor el president del govern español, Pedro Sáncchez.