Disfresses a punt per Carnaval

El Carnaval està a la cantonada i molts lleidatans ja tenen preparada la seua disfressa. Després del boom de Miércoles, la protagonista de la sèrie homònima de Netflix que va arrasar el 2023 en totes les rues i festes escolars, aquest any triomfen les disfresses clàssiques de policies i presos. Així ho van corroborar des de la botiga Party Fiesta de Lleida, on van explicar que una de les disfresses estrella d’aquest Carnaval són els monos taronges de presidiari.

La festa de la disbauxa també estarà protagonitzada per Barbie, la famosa nina de Mattel que l’estiu passat va batre rècords als cines de la mà de l’actriu i productora Margot Robbie. De fet, a Party Fiesta ja han esgotat les existències d’aquest vestit. Per la seua part, des de La Fiesta del carrer Príncep de Viana van explicar que, a més del mono taronja de pres, “hem venut molts vestits d’astronauta”. Van apuntar que tant petits com grans opten per disfresses d’animals d’una sola peça, una opció per a disfrutar del Carnaval malgrat el fred. Aquests dies també ha augmentat la demanda de complements com perruques o esprais de color per al cabell. Respecte al preu, ambdós establiments van destacar que, de mitjana, se situa en uns 25 euros. “Ens arriben algunes comandes de carrosses. Aquests són més previsors. Els dies previs a la festa tenim més vendes a nivell individual, de persones que busquen una disfressa d’última hora. També tenim moltes comandes online i de clients que venen des de pobles”, van assegurar des de Party Fiesta.A la capital del Segrià, la festa arrancarà demà a la tarda amb l’arribada de Pau Pi, mentre que a Solsona han anunciat que la tradicional penjada del ruc de dissabte a la nit farà una pixada simbòlica amb aigua freàtica (subterrània) davant de la situació de sequera.

Tàrrega avança un dia el Carnaval infantil per evitar la pluja

L’acte central del Carnaval infantil de Tàrrega s’avança a demà per evitar l’anunciada pluja de divendres. D’aquesta manera, la Festa dels Poca-soltes!, que preveu reunir més de 2.200 escolars, tindrà lloc al Camp dels Escolapis a les 11.00 hores amb la participació de tots els alumnes des d’I3 fins a sisè de Primària dels centres educatius de la capital de l’Urgell i voltants. El taller Cruma oferirà un gran espectacle en horari lectiu, en el qual els participants gaudiran d’una nova aventura del personatge emblemàtic de la festa, la Toltes, els seus acompanyants, els Poca-soltes, i de l’antagonista més avorrit, el Grizz. Avui i divendres hi haurà visites a les llars d’infants.

Celebració sènior a la Seu, amb ball i concurs de disfresses

La regidoria de Persones Grans de l’ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat una festa de Carnaval el proper 12 de febrer al Centre Cívic El Passeig, a partir de les 17.00 hores de la tarda. En la celebració dirigida als més grans del municipi, hi haurà música en directe a càrrec de Ricard Viliella i un concurs de disfresses tant en categoria d’individual com de parelles. A la meitat del ball també hi haurà un berenar popular, moment en què s’entregaran els premis a les millors disfresses. Menja’t l’Alt Urgell col·labora amb el finançament d’una part d’aquests premis, que reconeixeran tres dissenys en la categoria individual i dos en la de parelles.

Lleida reserva una zona per a nens amb discapacitat

La rua de Lleida comptarà dissabte amb un espai reservat a persones amb algun tipus de discapacitat, perquè puguin disfrutar de la desfilada amb qualitat i seguretat. A l’espai, que tindrà trenta metres de longitud i se situarà entre els números 32 i 34 de rambla Ferran (davant de l’OMAC), tindran prioritat els menors amb discapacitat. Per donar suport a totes les persones que ho necessitin, estarà custodiat per agents cívics. Per accedir a aquest espai no es requereix reserva prèvia.