Mòbils antics que es poden vendre fins per 30.000 euros

Hi ha la tendència a pensar que els telèfons mòbils anteriors als smartphones; aquells que només permetien cridar o rebre trucades o SMS i poc més; són ara molt barats. Encara que van revolucionar el món de la telefonia mòbil en la dècada dels 2000, actualment són obsolets.

Però malgrat això, alguns d’aquests mòbils poden arribar a costar milers d’euros, perquè molts ja no es fabriquen, per la qual cosa són impossibles d’aconseguir –tret que es comprin de segona mà o en subhastes.

Segons pública 20bits, entre els més valuosos de l’era presmartphone es troben l’Orbitel Citiphone de 1987, el Motorola StarTac de 1996, l’Ericsson R290 de 1999 i el Nokia Sapphire de 2005. A més:?

Motorola StarTac: Des de 470 euros.

: Des de 4.000 euros. iPhone 1: Des de 30.000 euros.

El més venut dels antics, no obstant, és el Nokia 1100. Presentat a l’agost de 2003, no tenia càmera de fotos ni pantalla en color. Costava uns 100 euros i disposava de 36 melodies o tons per elegir, a més del mític joc de la serp. Altres de les seues prestacions eren la llanterna, rellotge, calendari, calculadora, cronòmetre i agenda de contactes. El seu gran avantatge: la bateria BL-5C que permetia utilitzar el telèfon durant més d’una setmana sense necessitat de carregar-lo.