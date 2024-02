El bisbat de Solsona insta a investigar abusos “fora”

La delegada diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables del bisbat de Solsona, Clara Carbonell, va destacar la “bona feina” de l’Església per investigar i prevenir abusos a menors i va plantejar que hauria de treballar també en altres àmbits socials.

En una compareixença davant la Comissió d’Investigació de la Pederàstia a l’Església al Parlament, Carbonell va explicar el treball que s’ha dut a terme des del bisbat de Solsona per trobar casos d’abusos, així com de prevenció. En el seu cas no hi havia denúncies, però es van analitzar arxius des del 1930 i s’ha conclòs que hi va haver dos possibles casos d’abusos per part de dos capellans que ja han mort. Per això va apuntar que no han pogut anar més enllà. Tot i així, va posar en relleu que s’ha demanat perdó a les víctimes.

A més de Carbonell, estava prevista la compareixença, en qualitat de testimoni, del canceller i secretari general del Consell Diocesà pels Assumptes Econòmics del bisbat de Vic, David Gómez. Era el segon requeriment, ja que dilluns tampoc no hi va anar, malgrat que llavors es va excusar. Ahir no ho va fer. Davant d’això, la comissió elevarà la situació a la Mesa del Parlament “perquè doni compte al ministeri fiscal per substanciar la responsabilitat penal que li correspongui”, va explicar la presidenta de la comissió, Susanna Segovia.