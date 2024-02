Lleida celebra l'Any Nou xinès

La comunitat xinesa de Lleida, que compta amb més de 1.000 persones empadronades, va donar ahir la benvinguda a l’Any Nou, que en aquesta ocasió se celebra sota el signe del Drac, animal que segons la tradició del país asiàtic és un dels més venerats i representa la força, la valentia, la saviesa i l’èxit.

Un dels llocs de celebració va ser el restaurant Hakki, ubicat al passatge Pompeu, 6 de Lleida, on els assistents van poder gaudir d’un menú compost per marisc, carn i peix, a més dels tradicionals fideus d’arròs. L’esdeveniment va comptar també amb un espectacle d’arts marcials i tampoc no va faltar la Dansa del Drac, amb la qual es dona per acabada la festivitat d’Any Nou.

Any nou Xinès a LleidaJORDI ECHEVARRIA

Any nou Xinès a LleidaJORDI ECHEVARRIA

Any nou Xinès a LleidaJORDI ECHEVARRIA

Any nou Xinès a LleidaJORDI ECHEVARRIA

Any nou Xinès a LleidaJORDI ECHEVARRIA

Any nou Xinès a LleidaJORDI ECHEVARRIA

Any nou Xinès a LleidaJORDI ECHEVARRIA