El Govern ultima la posada en marxa de la distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a les farmàcies

El Govern està ultimant la posada en marxa del servei de distribució de productes menstruals reutilitzables gratuïts a les farmàcies. Segons ha pogut saber l'ACN, el Departament d'Igualtat i Feminismes està fent proves tècniques a 13 punts del territori amb la previsió que el repartiment comenci en les pròximes setmanes al 90% de les farmàcies de Catalunya. Es distribuiran copes menstruals, calces i compreses de tela de forma gratuïta. Els productes es podran recollir mostrant un codi QR que les persones menstruants trobaran a l'app 'La Meva Salut'. Per ara, el Govern està fent "tests d'estrès" per tal d'assegurar que el procediment funciona i que totes les farmàcies implicades tindran estoc de cada producte.

"Estem fent proves per veure que els productes arriben correctament als centres logístics de distribució i que l'aplicació 'La Meva Salut' funciona connectada als sistemes informàtics de la farmàcia, i perquè quan una ciutadana necessiti retirar els productes de les farmàcies ho pugui fer perfectament", explica la secretària general d'Igualtat i Feminismes, Georgina Oliva, en declaracions a l'ACN.

El servei de distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a través de les farmàcies és una de les accions recollides en el Pla integral d'equitat menstrual i climateri 2023-2025 del Departament d'Igualtat i Feminismes i que la consellera d'Igualtat, Tània Verge, va anunciar el passat mes de setembre. Aleshores, va afirmar que el servei es faria efectiu "durant el primer trimestre" del 2024. Preguntada per la data de posada en marxa de la iniciativa, Oliva subratlla que es farà públic quan l'executiu tingui les "garanties" que el servei es podrà oferir "amb la màxima eficiència". "Si hem de repetir algunes proves, les repetirem", assegura.

En aquest sentit, la secretària general d'Igualtat i Feminismes assenyala que el Govern fa mesos que treballa amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya per tal de poder comptar "amb la immensa majoria" de les farmàcies de tot el territori. De les 3.272 farmàcies que hi ha a Catalunya, el Govern afirma que gairebé la pràctica totalitat oferirà productes menstruals. Aquestes, un cop es posi en marxa el servei, tindran un element idenficatiu que indicarà que disposen de productes menstruals reutilitzables gratuïts. "Tenim la certesa que més d'un 90% de les farmàcies s'adheriran a la campanya i, per tant, un missatge de tranquil·litat a les dones perquè segur que prop de la seva feina, d'on fan el seu oci o de casa seva trobaran una farmàcia identificada on puguin exercir el seu dret a recollir productes menstruals", apunta Oliva.

Més enllà de les proves tècniques, el Departament d'Igualtat i Feminismes, juntament amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, també està fent formacions per tal que els farmacèutics acompanyin a les dones a l'hora d'escollir els productes. Un cop a la farmàcia, podran escollir entre copes menstruals, calces i compreses de tela i per fer-ho comptaran amb l’ajuda d’un farmacèutic format en la matèria que l’assessorarà tenint en compte les seves necessitats i preferències.

Alhora, l'executiu també està tirant endavant una formació "més àmplia" a les farmàcies adherides sobre drets reproductius i sexuals. "A partir d'una conversa sobre la regla podem estirar el fil i detectar una endometriosi o inclús una situació més greu al voltant de la salut sexual i reproductiva de les dones", indica la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes.

El servei estarà a disposició de 2,5 milions de persones, el total de la població menstruant a Catalunya, segons va detallar la consellera Tània Verge el passat mes de setembre. Sobre el mètode escollit per fer efectiu l'accés gratuït als productes, Verge va explicar aleshores que l'executiu ha decidit optar per l'aplicació 'La Meva Salut' perquè és "prou coneguda i utilitzada" entre la ciutadania. Tanmateix, va afirmar que les persones podran anar directament a la farmàcia, en cas que desconeguin el procediment, i allà li explicaran com recollir el producte.

"És una qüestió de justícia de gènere"

Pel Departament d'Igualtat i Feminismes era una qüestió de "justícia de gènere" assegurar l'accés gratuït i universal a productes menstruals reutilitzables. "No pot ser que per menstruar les dones hàgim de tenir diferències econòmiques de la resta de persones, no és just que un producte de primera necessitat hagi de costar el costa", defensa la secretària general del departament. En aquest sentit, Oliva recorda que el Govern fa molt de temps que demana l'excepcionalitat en l'IVA d'aquests productes, així com la seva gratuïtat. "Fins que això no arriba, perquè és competència de l'Estat i fins i tot de regulacions europees, no volíem esperar, perquè això és un dret que ha d'estar a tots els racons del país i ha de ser de fàcil accés", sentencia.

Segons va indicar Verge el passat mes de setembre, es calcula que una dona gasta uns 2.500 euros al llarg de la seva vida fèrtil en productes menstruals, mentre que utilitzant copes menstruals aquesta despesa, segons el departament, es reduiria a 145 euros.

Pel Govern, la posada en marxa d'aquest servei també és una qüestió de justícia climàtica, atès que productes menstruals com la copa o les compreses i calces de tela són reutilitzables i tenen una vida "d'entre 5 i 10 anys". Quan es va anunciar el servei, la titular del Departament d'Igualtat, Tània Verge, va explicar que cada any es generen 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables i que, per tant, l'objectiu també és contribuir a reduir aquests residus.

Amb tot, la secretària general d'Igualtat i Feminismes, Georgina Oliva, recorda que es tracta d'una iniciativa "pionera arreu de l'Estat i a nivell internacional".